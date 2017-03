AALBORG: Aalborg Pirates har stadig ikke vundet i Gentofte i denne sæson, efter holdet søndag tabte den anden kamp i kvartfinaleserien mod de sjællandske modstandere.

Og det var et par kostbare fejl i starten af kampen, der gjorde udslaget.

- Vi så ud som om, vi slet ikke var klar til at konkurrere i dag. Og er man ikke det, så er det lige meget, hvor meget succes man har haft i løbet af sæsonen, så kan man ende med at tabe sådan en serie. I dag var vi der simpelthen ikke fra start, og det kostede kampen, lyder den klare melding fra træner Brandon Reid.

Aalborg Pirates var ellers kommet godt fra start i serien med en sikker hjemmesejr i den første kamp, men nu er det sikkert, at der skal spilles minimum fem kampe, før der er fundet en vinder af kvartfinalen.

- For mig at se tog vores spillere for let på opgaven efter den første kamp. Nogle af holdets ledere leverede ikke, og det er simpelthen ikke i orden, konstaterer Brandon Reid.

Næste kamp i serien er tirsdag aften i Gigantium Isarena, inden holdene igen tørner sammen i Gentofte fredag aften.