Det er også muligt at få en vejledning til tidslinjen her.

Klik på det hele og forsøg dig frem, så du får netop de oplevelser, som interesserer dig. Noter, at der under hver historie både kan ligge billeder og video.

Gå på opdagelse i tidslinjen, der kan ses på to måder - som to- eller tredimensionel. Tidslinjen åbner i den todimensionelle udgave, men klik på det lille runde 3D ikon nederst til venstre, så kan du klikke dig frem på den mere visuelle tredimensionelle tidslinje.

Se video om fotografernes arbejde i dag - eller hør anekdoter fortalt af tidligere ansatte i mediehuset, der kan fortælle om alt fra en ordre fra ledelsen om at sætte en topløs kvinde på forsiden af avisen til at arbejde med 320 grader varmt bly i trykkeriet. Der er viden, perspektiv og humor.

Med NORDJYSKES tidslinje kan du springe rundt mellem sjove historier - og springe langt over dem, der ikke interesserer dig. 250 års nordjysk mediehistorie er fortalt med billeder, video og tekst, der samtidig er sat i forhold til danmarkshistorien og højdepunkter i verdenshistorien.

