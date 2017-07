Rejse? Her er de toldregler, du skal kende

REJSER: Skal du til udlandet her i sommerferien, så husk pas, penge - og toldreglerne.

- Der er forskellige regler for, hvor meget man må tage med hjem fra ferien, når det gælder tobak og alkohol alt efter, om man har holdt ferie i et EU-land eller uden for EU. Derfor er det en god ide lige at tjekke reglerne, inden man tager afsted, siger underdirektør i SKAT Preben Buchholtz.

Illustration: Skat

Truede dyr og planter

På nogle ferierejsemål kan du blive tilbudt varer, som er fremstillet af truede dyr og planter. Tager du sådanne souvenirs med hjem, er du ikke alene med til at udrydde unikke dyre- og plantearter. Du overtræder også loven:

- Hvis man er i tvivl, om hvad varen er lavet af, skal man nok overveje det en ekstra gang. Selvom det kan være lovligt at købe varen i det pågældende land, er det ikke sikkert, at det er lovligt at tage den med hjem til Danmark, forklarer Preben Buchholtz.

Illustration: Skat

Han advarer også mod kopivarer. Skat oplever, at mærkevarer kopieres i stor stil, og mens det før var luksusvarer som tasker, ure og solbriller, er det i dag mange forskellige produkter. Både kosmetik, legetøj, lægemidler og elektronik.

- Ud over at det ikke er lovligt, kan man risikere at sætte sit helbred på spil ved at købe kopivarer. Så skal jeg give et godt råd, må det være, at virker tilbuddet for godt til at være sandt, så er det nok for godt til at være sandt, siger Preben Buchholtz.

