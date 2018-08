Rejseboom: Nordjyderne flyver på ferie trods hedebølge

AALBORG: Den danske sommer har været ualmindelig varm. Men det ser ikke ud til at afholde nordjyderne fra at rejse på ferie.

I alt tog 153.129 passagerer flyet til eller fra Aalborg Lufthavn i juli 2018. Det er 13,1 procent flere end sidste år, og gør det til den bedste juli i lufthavnens historie.

- Aldrig har vi haft så mange passagerer igennem Aalborg Lufthavn i en juli måned, så selvom den danske sommer hidtil har været solrig og varm, kan vi altså se, at danskerne vil rejse til udlandet for at få nye oplevelser og ferieminder med hjem, siger lufthavnsdirektør Søren Svendsen.

Holder ferie i udlandet

Især udenrigsruterne er steget i antal. I juli 2018 rejste 61.275 passagerer til og fra udlandet mod 42.274 i juli 2017.

Det er stort set alle afgange til udlandet, der vækster, og især Spanien, Grækenland, Tyrkiet og England var populære rejsemål fra Aalborg Lufthavn.

Også flere flyver indenrigs

Selvom mange erhvervsrejsende er på sommerferie, så er der også fremgang i antallet af indenrigsrejser.

- Det siger noget om, at København også har været et feriemål i juli. Hertil kommer, at rigtig mange passagerer har benyttet Københavns Lufthavn som transit til ferierejser ud i verden, siger lufthavnsdirektøren.

Det er især Bornholm, der har været et populært feriemål i juli. Stort set alle afgange til Solskinsøen har været udsolgt, oplyser Søren Svendsen.