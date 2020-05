Rejsebranche: Regeringen har nærmest lukket os

KØBENHAVN:Danske rejsebureauer er rystede over de nye rejsevejledninger, som regeringen har meldt ud fredag.

Ifølge de opdaterede rejsevejledninger frarådes alle danskere ikke at rejse til alle andre lande end Tyskland, Norge og Island indtil tidligst 31. august.

Lars Thykier, der er administrerende direktør i brancheforeningen Danmarks Rejsebureau Forening, kalder beslutningen for "uhørt - selv i en coronatid".

- Den danske rejsebureaubranche er med regeringens forlængelse af rejsevejledningernes fraråden frem til 31. august nærmest blevet lukket, siger han.

Han opfordrer derfor til, at staten straks søsætter en ny hjælpeordning, hvis regeringen ønsker at branchen fortsat skal eksistere efter coronakrisen.

- Med regeringens tidligere udmelding om at sikre, at der fortsat er en dansk rejsebranche på den anden side af coronakrisen, er det nu fuldstændig essentielt, at regeringen straks kommer med en fuld statsstøtteordning til branchen som mindst skal række året ud, siger Lars Thykier.

Der skal nu betales refusion for de mange rejser, der ikke kan blive til noget, for et beløb på op mod 4-5 milliarder kroner, vurderer foreningen.

Normalt har forbrugerne ret til at få tilbagebetaling inden for 14 dage - men det vil ikke kunne lade sig gøre i den nuværende situation.

- Jeg tror først, at vi kan nå at blive færdige med at betale refusioner tilbage, når sommeren er omme. Men kunderne er sikret at få deres penge tilbage, de skal bare væbne sig med tålmodighed, siger han.

Men selv hvis det rejseselskab, man har bestilt sin rejse fra, går konkurs, vil man kunne få pengene retur fra Rejsegarantifonden, forsikrer han.

Han frygter nemlig, at konsekvensen af dagens udmelding i sidste ende vil betyde konkurser. Og det vil gå ud over den forbrugersikkerhed, som danske forbrugere fremover vil være sikret ved rejsekøb, mener Lars Thykier.

- Man vil selvfølgelig stadig kunne bestille pakkerejser, men spørgsmålet er om det bliver med danske bureauer, og dermed med den samme gode forbrugerbeskyttelse, som man får i Danmark, siger han.

De nye rejsevejledninger gælder fra 15. juni. Herfra markerer udenrigsministeriet således rejser til Tyskland, Island og Norge som "gule".

Det betyder, at man kan rejse til landende, men at man fortsat skal være opmærksom på sin sikkerhed og holde sig opdateret om situationen.

Med de ændrede regler vil ens rejseforsikring igen gælde under rejser til de tre lande. Man skal dog holde sig orienteret hos de lokale myndigheder forud for en rejse, så man overholder landenes retningslinjer.

Det oplyser brancheforeningen Forsikring og Pension i en mail til Ritzau.

Hvis man alligevel ikke ønsker at tage afsted på en planlagt rejse til et land, der markeres som gult, vil man til gengæld som udgangspunkt ikke længere kunne få dækning via afbestillingsforsikringen.

- Du kan i stedet henvende dig til din rejseudbyder og høre, om der er mulighed for refusion eller ombooking. Hvis det ikke er muligt, kan du prøve at tale med dit forsikringsselskab, skriver Forsikring og Pension.

