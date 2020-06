Rejsebureauer: Grænseåbning er ingen garanti for redning

KØBENHAVN:En øget genåbning af grænserne vil ikke nødvendigvis kunne redde situationen for de danske rejsebureauer.

Det siger Lars Thykier, der er administrerende direktør for Danmarks Rejsebureau Forening.

- Det er jo positivt og dejligt at få åbnet for grænserne. Så der er glade miner her, siger han.

- Men redder det situationen? Nej, ikke nødvendigvis.

Han understreger, at krisen allerede har nået at vokse sig stor for branchen i løbet af de seneste måneder.

- For de flestes vedkommende er sæsonen desværre kørt. Især for charterbureauerne.

Han tilføjer, at det fortsat er uklart, præcis hvordan genåbningen kommer til at se ud i praksis.

Fra 27. juni kan der rejses til og fra visse lande i EU, Schengenområdet og Storbritannien.

Men præcis, hvilke lande der åbnes for, bliver først oplyst 25. juni.

Henrik Specht, der er direktør for Rejsearrangører i Danmark, som er charterbureauernes brancheorganisation, glæder sig også over udsigten til flere genåbnede grænser.

Men han oplyser, at charterbureauerne lige nu står i en "vanskelig situation".

Da regeringen 29. maj meddelte, at ikke-nødvendige rejser ville blive frarådet frem til 31. august, indrettede branchen sig efter det ved at annullere de rejser, der var booket over sommeren.

- Det giver nogen udfordringer, at man skal betale så mange penge tilbage i en periode, hvor vi har været afskåret fra at flyve og sælge rejser siden marts, siger Henrik Specht.

Han oplyser, at det for charterbureauerne er altafgørende, at man kan flyve med fyldte fly, for at det kan betale sig at sende folk afsted.

- Derfor havde vi også gerne set, at rejsevejledningerne var blevet ændret med lidt længere varsel, så vi havde haft bedre tid til at tilrettelægge rejserne og sælge dem til danskerne.

