Rejsegilde for milliard-byggeri

AALBORG: Den store krans var fundet frem, da Region Nordjylland onsdag holdt rejsegilde for supersygehuset i Aalborg Øst.

Sygehuset, der ventes at stå færdigt i 2021, er det største byggeri nogensinde i Nordjylland, har en beregnet pris på 4,8 milliarder kroner og kommer til at rumme 581 senge.

- Det er en mærkedag for projektet og for de mange mennesker, der har arbejdet på det. Vi har gravet flere hundredetusinde kubikmeter kridt væk for at lave de fundamenter, der holder bygningen, og det er stort, at vi er kommet derfra, til der vi er i dag, siger byggeriets projektdirektør, Niels Uhrenfeldt.