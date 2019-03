Rejsegilde hos Bælum Varmeværk

BÆLUM: Efter flere års planlægning og udsættelser kunne Bælum Varmeværk fredag eftermiddag fejre rejsegilde på værkets nye teknikhus på Håndværkervej i Bælum.

De mange fremmødte fik også mulighed for at se varmeværkets nye solfangeranlæg, der er etableret tæt på teknikhuset på et knap 30.000 kvm. stort markareal.

Selve anlægget består af 368 solpaneler med et samlet areal på ca. 4.700 kvm.

Det vil ved ibrugtagningen fremover være i stand til at levere 25 procent af Bælum Varmeværks varmeproduktion til de omkring 350 tilknyttede forbrugerne og dermed være et godt supplement til det nuværende naturgasfyrede kraftvarmeværk.

Test af nyt anlæg primo april

Driftsleder for Bælum Varmeværk er Kenneth Jensen, der også dækker Kongerslev Fjernvarme.

- Efter planen går vi i gang med at teste solfangeranlægget her i begyndelsen af april. I det tilknyttede teknikhus på Håndværkervej er bygningen nu lukket og de fleste rørinstallationer på plads. Mellem teknikhuset og selve varmeværket i Grønnegade er der allerede etableret en transmissionsledning og nødvendige pumpestationer i hver ende. Så når selve testen af solfangeranlægget er afsluttet, skulle solfangeranlægget være helt klar til at komme i drift her engang i foråret, oplyser han.

For Bælum Varmeværk er der med solfangeranlægget tale om en samlet anlægsinvesteringen på omkring 14 mio. inklusiv teknikhuset og transmissionsledningen til varmeværket og de to pumpestationer.