Rejsen anno 2020 byder på gastronomi og langsomhed

Når du vender kalenderbladet og træder ind i et nyt årti, kan du glæde dig til at fylde de tomme sider med rejseplaner, som er styret af dine særinteresser.

Sådan lyder vurderingen fra Fremforsk - center for fremtidsforskning.

- Det interessebårne er styrende og kan være alt fra gastronomi og kultur til storslået natur, siger fremtidsforsker Marianne Levinsen.

Og det skal helst være noget, alle de andre ikke lige har set. Det vil sige en konstant jagt på det uopdagede naturområde eller et særligt reservat med fugle, hvis det er din særinteresse.

Men det behøver altså ikke at være den yderste forpost. Det kan også være en unik naturbakke på Lolland, bemærker Marianne Levinsen. Og det kommer også til udtryk som jagtferier.

Ole Stouby er administrerende direktør hos rejseplatformen Travelmarket og følger også med i strømningerne på rejsemarkedet. Og han genkender, at særinteresser er udgangspunkt for rejsen.

- Kultur og især det kulinariske er i højsædet, fortæller han og fortsætter:

- Flere og flere rejser ud for at få gastronomiske oplevelser. Ligesom folk kommer til Danmark for at spise på Michelin-restauranter, så er det et tema for mange, som rejser.

I en trendrapport fra Booking.com fremhæves det kulinariske også som en vigtig del af beslutningsgrundlaget, når der skal bookes ferie i 2020.

- For mange vil destinationen og tidspunktet for rejsen begynde med - og afhænge af - om de kan få bord på en af de meget eftertragtede restauranter, lyder vurderingen fra Booking.com.

Og det handler altså ikke bare om at få bord på de mest etablerede restauranter.

I takt med at sociale medier er blevet en evigt opdateret guidebog fyldt med billedanbefalinger af det seneste hit, så er det mindst lige så vigtigt at kunne sætte sig på en restaurant, som er den nye hemmelige perle blandt de lokale.

Ole Stouby ser også en opblomstring i særligt de østeuropæiske destinationer, der har fokus på spa og velvære.

- Det er lande, der er meget billigere at være i end de vesteuropæiske. Købekraften er en helt anden, så man får utroligt meget for pengene, siger han.

Langsomhed og ro er også en tendens, fremtidsforsker Marianne Levinsen fremhæver.

På ferien skal der være plads til at få skuldrene ned og trække frisk luft ned i lungerne. Og derfor er vandring også en tendens, der kommer til at fortsætte ind i 2020, spår hun.

- Sundhed og bevægelse er et område, der bare vokser, siger hun og nævner også cykelferier som udtryk for den tendens.

/ritzau fokus/