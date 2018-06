Rejst ind på falsk pas: Dømt for indbrud i Nordjylland

AALBORG: En 43-årig mand fra Litauen er ved Retten i Aalborg blevet idømt 10 måneders ubetinget fængsel, udvisning af Danmark og indrejseforbud i seks år for blandt andet to indbrud i Vadum begået i starten af juli sidste år.

Udover de to indbrud blev litaueren også dømt for dokumentfalsk, da han var rejst ind i Danmark med et falsk pas, ligesom han også dømtes for at overtræde et allerede tildelt indrejseforbud i Danmark frem til februar 2023.

Den 43-årige litauer var tiltalt for i alt 11 indbrud - de 10 af dem begået i tiden fra 6. til 16. juli 2017 og alle i villaer i Vadum. Det sidste af de 11 indbrud, litaueren var tiltalt for, var et indbrud i en villa i Pandrup 16. januar i år.

DNA på gerningssted

- Manden blev kun dømt for to af de 11 tiltalepunkter om indbrud. Det var de to forhold, hvor mandens DNA var fundet direkte på gerningsstedet, forklarer Thomas Klingenberg, anklager ved Nordjyllands Politi.

Anklagemyndigheden mente, da man rejste tiltalen, at det ikke var tilfældigt, at 10 at de 11 indbrud var begået i Vadum og indenfor en cirka 14 dages periode i juli sidste år.

- Retten fandt dog kun, at indbruddene kunne bevises i de to tilfælde, hvor mandens DNA var fundet på gerningsstedet, selv om indbruddene var sket i samme periode med nogenlunde den samme fremgangsmåde og den samme type tyvekoster, fortæller anklageren.

Nægtede alle indbruddene

Ved de to indbrud, den 43-årige blev dømt for, var der blandt andet stjålet en møntsamling til en værdi på over 70.000 kroner samt vin, smykker og kontanter til næsten 5.000 kroner.

Det var samme type tyvekoster - kontanter, computere, smykker, tv og lamper - der blev stjålet ved de indbrud, retten ikke dømte den 43-årige for.

Selv nægtede den 43-årige overhovedet at have begået indbruddene. I retten forklarede han, at han havde haft et par handsker i sin bil, og dem måtte en anden person have brugt under indbruddene, så hans DNA var kommet på de to gerningssteder, hvor DNA’et var fundet.

Den forklaring troede retten dog ikke på.

Den 43-årige modtog dommen.