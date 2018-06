Borgere i oprør: Reklameskilt giver ballade

KLITMØLLER: Ideen om at opsætte en LED-skilt hos Spar-købmanden i Klitmøller gav pludselig meget mere debat, end idemagerne bag havde troet.

Købmand Mikael Konradsen, der skulle lægge grund til skiltet, blev kontaktet af Anni Christensen, bedre kendt som Skrannie, fra Skrannies Skilte. Hun foreslog at opstille LED-skiltet, der skulle vise reklamer, og tanken var, at den skulle indbringe op mod 100.000 kr. Halvdelen skulle gå til Skrannies Skilte og den anden halvdel til Klitmøller Idrætsforening, hvor Mikael Konradsen var bestyrelsesmedlem.

- Jeg havde jo lyst til at hjælpe, og det var jo nogle nemme penge til foreningen. De penge svarer jo til rigtig mange timers frivillig arbejde, så jeg tænkte egentlig ikke så meget over min eller andres holdning til sådan et LED-skilt, siger Mikael Konradsen.

Onsdag gik debatten dog for sig på Facebook, da byens borgere havde fået nys om planerne. Og der var alle ikke umiddelbart lige begejstrede for et lysende reklameskilt midt i bybilledet.

- Lige pludselig må man jo sige, at løbeilden gik. Det kan godt være, sådan et skilt ikke lige passer ind i konceptet i byen. Det er skønt, at folk har en holdning, men jeg synes også, at folk skal passe på med at gøre sig til dommere overfor, hvad der er pænt, og hvad der ikke er. Det er jo trods alt min grund, siger Mikael Konradsen.

Han fortæller, at beslutningsprocessen måske gik en kende hurtigt, og at han måske ikke fik overvejet konsekvenserne, men at de nemme penge til idrætsforeningen solgte ideen til ham.

- Jeg er som sådan heller ikke fortaler for, at der skal være LED-skilte i byen, og jeg er heller ikke interesseret i at gøre mig selv upopulær over det her. Jeg var måske bare den naive købmand, siger Mikael Konradsen.

Både Mikael Konradsen og Anni Christensen forsikrer dog, at de ikke ønsker at skabe splid med skiltet - og derfor også arbejder på en løsning.

Anni Christensen fortæller yderligere, at alle tilladelser til opsætningen af skiltet var indhentet.