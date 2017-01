NORDJYLLAND: Antallet af indbrud i private hjem i Nordjylland faldt markant sidste år. Faldet var så stort, at indbrudstallet er på det laveste niveau i 10 år.

I 2016 blev der således begået 2396 indbrud mod 2903 året før, hvilket er et fald på 17 procent, og som dermed slår det hidtidige rekordår fra 2014, hvor antallet af indbrud var 2447.

Det viser den endelige indbrudsopgørelse fra Nordjyllands Politi.

Borgere har været stor hjælp

Det positive rekordår kommer umiddelbart efter et 2015, hvor antallet af indbrud i Nordjylland steg for første gang i flere år. Det fik Nordjyllands Politi til at skruede kraftigt op for indsatsen.

Og den indsats er en af årsagerne til det store fald sidste år, mener politikommissær Sune Myrup.

- Der er mange faktorer der gør, at vi har oplevet dette fald i antallet af indbrud. Dels at politiet skruede op for indsatsen på indbrudsområdet med indbrudsgrupper i både Vendsyssel, Himmerland og i Aalborg. Men også at anklagemyndigheden satte ekstra fokus på området, så det er lykkedes os at få varetægtsfængslet mange flere end tidligere ud fra devisen om, at de ikke kan begå indbrud, når de er fængslede, siger Sune Myrup og fortsætter:

- Derudover har vi også fået stor hjælp af borgerne, der har været meget aktive. Vi har foretaget flere anholdelser på baggrund af oplysninger, som borgerne er kommet med.

Svært i Frederikshavn og Hjørring

Antallet af indbrud er faldet i alle nordjyske kommuner, men der er stor forskel på, hvor i landsdelen man har oplevet de største fald. Mens man i de øvrige kommuner har oplevet fald mellem 13 og 38 procent, så faldt antallet af indbrud i Frederikshavn blot med syv procent, og kun med fem procent i Hjørring.

- Frem til november var Frederikshavn faktisk et af de steder, hvor indbrudstallet faldt mest. Men så fik vi rigtig mange anmeldelser i den måned, og vi mener, at det skyldes flere grupperinger af omrejsende kriminelle, der slog til i den måned, forklarer Sune Myrup.

Til gengæld har politiet ikke noget bud på, hvorfor indbrudstallet ikke er faldet ret meget i Hjørring Kommune.