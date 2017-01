AALBORG: Polar Seafood og Qajaq Trawl på Grønland har valgt Carsoe som leverandør af al fabriksudstyret til deres to nye trawlere, der skal bygges på Freire-skibsværftet i Vigo i Spanien.

De forventes færdige i slutningen af 2018 og i første kvartal 2019, oplyser Carsoe i en pressemeddelelse.

Carsoe har siden overtagelsen af aktiviteterne inden for trawlerproduktion fra Carnitech haft stor succes indenfor on-board processing-området.

Denne ordre slår rekorden med et totalbeløb på den gode side af 90 mio. kr. Carsoe tegner sig for hele leverancen af fabrikken ombord inklusive horisontale autofrysere, lagerhotel, palletering og elevatorer sammen med samarbejdspartnerne DSI og Holmek.

Dette er den fjerde nybygningsordre, Carsoe vinder indenfor 12 måneder

- Dette er resultatet af mange dygtige medarbejderes arbejde og kompetencer opbygget over mange år, udtaler administrerende direktør Mikkel Jacobsen.

Carsoe har leveret fabrikker til Polar Seafood & Qajaq Trawl igennem de sidste mange år.

Begge trawlere skal fiske koldvandsrejer omkring Grønland, men er designet således, at der er mulighed for at tilpasse trawleren til andre typer fiskeri.