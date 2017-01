AALBORG: Var nordjyderne kommet i museumsunderskud efter at have måttet undvære kunstmuseet Kunsten i halvandet år på grund af ombygning?

I hvert fald har hele 117.834 gæster lagt vejen forbi, siden Kunsten genåbnede 23. januar 2016. Det er 26 procent flere end den hidtidige besøgsrekord og næsten dobbelt så mange som et gennemsnitligt år.

Kunsten peger selv på flere årsager til publikumssuccesen. Dels har mange villet tage den nyrestaurerede bygning i øjesyn, dels har en mere folkelig profil også haft sin virkning.

Både fint og folkeligt

- Vi har haft besøg af gæster med mange forskellige baggrunde. Fra vores trofaste museumsgæster til familier, unge og andre som bare gerne vil have en oplevelse med gode venner. Kunstmuseer kan have et image, hvor man skal være "fin og særligt dannet" for at komme. Den fordom har vi ramt en tyk pæl igennem, siger museumsdirektør Gitte Ørskou.

Hun understreger dog, at Kunsten stadig har en markant kunstnerisk profil.

Samtidskunst

- Vi har i 2016 vist internationale samtidskunstnere, som har udstillet på de største museer i verden. Men det har været kunstnere, som de færreste i Danmark har kendt. Normalt vil en sådan udstillingsprofil ikke medføre en publikumssucces. Men vi har samtidig skabt en bred palet af tilbud, som har betydet, at publikum tør engagere sig i udstillingerne. Og det uanset om man er barn eller voksen, siger Gitte Ørskou.

I 2017 kan publikum se frem til udstillinger med den dansk-britiske kunstner Nina Saunders, den finske mesterarkitekt Alvar Aalto, danske Vilhelm Lundstrøm og den slovakiske verdensstjerne Roman Ondak.