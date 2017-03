VRÅ: Sparekassen Vendsyssel har præsteret det bedste resultat i sparekassens historie. Overskuddet for 2016 blev 234 mio. kr. før skat - mere end dobbelt så stort som resultatet for 2015.

Resultatet af den primære drift udgør 367 mio. kr. Det er lykkedes sparekassen at udbygge forretningsomfanget inden for alle væsentlige forretningsområder trods stagnerende efterspørgsel. Sparekassens samlede udlån er steget med 3,8 procent til i alt 9,4 mia. kr. Indlån inkl. puljer er i årets løb steget med 11,2 procent til 11,6 mia. kr.

Sparekassens ledelse finder resultatet meget tilfredsstillende i betragtning af de svære vilkår for dansk landbrug i 2016.

Sparekassens egenkapital udgør 2,3 mia. kr., hvoraf garantkapitalen udgør 1,2 mia. kr.

Sparekassens kapitalprocent er 20,5 ved udgangen af 2016 og er således væsentlig højere end det beregnede individuelle solvensbehov på 10,0 procent. Sparekassen har således en meget tilfredsstillende solvensmæssig friværdi på 10,5 procentpoint.

Nedskrivningerne på udlån og tilgodehavender mv. udgør 229 mio. kr. i 2016, hvilket er 77 mio. kr. mindre end i 2015.

Det forholdsvis høje nedskrivningsniveau skyldes hovedsageligt fortsat svære vilkår for store dele af dansk landbrug i 2016.

I 4. kvartal oplevede mælkeproducenterne markante prisstigninger på mælk, og udsigterne for dansk landbrug ser positive ud for de kommende år. Det forventes derfor, at nedskrivningerne på landbrugskunderne vil være væsentligt mindre i 2017.

- Vi finansierer landbrug i vores primære markedsområde og støtter fortsat fuldt op om erhvervet, og vi ser lysere på fremtidsmulighederne for dansk landbrug, siger administrerende direktør Vagn Hansen.

Sparekassen har i 2016 haft en nettotilgang på ca. 3.450 nye kunder. Det samlede kundeantal udgør ved udgangen af året ca. 101.000, hvoraf ca. 38.000 er garanter.