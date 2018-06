Rekordbesøg af kæmpeskibe: Tusindvis af gæster i Skagen

SKAGEN: Krydstogtsturister er guld for danske havne. Og i Skagen høster de noget af guldet onsdag, hvor to krydstogtskibe har lagt til i havnen med tilsammen op mod 4000 turister ombord - helt præcist er tallet 3899 passager. Og det er rekord for i antallet af krydstogtsturister på en enkelt dag i Skagen.

Samlet forventer Skagen anløb af så mange skibe, at antallet af krydstogtsgæster i 2018 løber helt op i nærheden af 70.000 turister.

De to skibe anløb Skagen Havns to krydstogtkajer klokken 08.00.

Begge skibe anløber Skagen for første gang, og derfor var der plaketteoverrækkelse om bord ved viceborgmester og formand for Cruise Skagen Bjarne Kvist samt direktør i Saga Shipping og bestyrelsesmedlem i Cruise Skagen Peter Møller.

Her kommer de fra

Det ene skib Silversea fra selskabet Silver Spirit har 553 gæster fra 24 nationer ombord. Majoriteten er fra USA, Canada og Australien.

Skibet kommer oprindeligt fra London i England og har via irske og skotske byer nået Oslo før anløbet i Skagen. Onsdag aften sejler skibet videre til København

Det andet skib - Navigator of the Seas fra Royal Carribbean Cruises - har langt flere passagerer ombord - nemlig hele 3.346 gæster fra 40 forskellige nationer. De 2.170 kommer fra Storbritannien, 532 fra USA, en del fra Irland, Canada og Australien.

Skagen er sidste havn for Navigators togt, før turen går tilbage til udgangspunktet, der var Southampton i England.

Se dronevideo af skibenes ankomst til Skagen

Krydstogtskibe