Hovedtal for Apple

Her et udpluk af hovedtal i milliarder dollar fra Apples regnskab for sidste kvartal 2016 - i parentes tal for samme kvartal året før.

* Omsætning: 78,4 (75,9)

* Driftsoverskud: 23,4 (24,2)

* Overskud efter skat: 17,9 (18,4)

Styksalg i millioner fordelt på produkter:

* iPhone: 78,3 (74,8)

* iPad: 13,1 (16,1)

* Mac: 5,4 (5,3)



Salg fordelt på regioner i milliarder dollar:

* Nord-, Mellem- og Sydamerika: 31,2 (29,3)

* Europa: 18,5 (17,9)

* Kina: 16,2 (18,4)

* Japan: 5,8 (4,8)

* Øvrige: 5,9 (5,5)

Tal er afrundede.

Kilde: Apple/ritzau/