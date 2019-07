Rekordmange danskere er udtaget til Tour de France

BRUXELLES: Når Tour de France lørdag begynder i Bruxelles, bliver det med et rekordhøjt antal danskere på startlisten.

Tirsdag har cykelholdet Dimension Data offentliggjort sin trup, og her er danskerne Michael Valgren og Lars Bak med.

Dermed er i alt ni danskere udtaget til verdens største cykelløb.

Det drejer sig foruden de to Dimension Data-ryttere om Jakob Fuglsang og Magnus Cort (Astana), Kasper Asgreen og Michael Mørkøv (Quick-Step), Mads Würtz Schmidt (Katusha), Søren Kragh Andersen (Sunweb) og Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott).

I 1989 og 1991 var otte danske ryttere med, men aldrig har ni danske cykelryttere deltaget.

I de senere år har danskerne dog været fint repræsenteret. Fem var med sidste år, tre i 2017 og syv i 2016.

De tidligere Tour-starter med flest danskere - i 1989 og 1991 - bød på en stribe prominente danske ryttere.

Med i Touren 1989 var: Jesper Skibby, John Carlsen, Per Pedersen, Jesper Worre, Bjarne Riis, Brian Holm, Jens Veggerby og Søren Lilholt.

Med i Touren 1991 var: Bjarne Riis, Per Pedersen, Brian Holm, Rolf Sørensen, Jesper Skibby, John Carlsen, Søren Lilholt og Johnny Weltz.

De ni danske ryttere, der er udtaget til 2019-udgaven af Tour de France, går ind til løbet med vidt forskellige udgangspunkter.

Mens ryttere som Fuglsang, Asgreen og Mørkøv har vist storform, har særligt Valgren haft en skuffende sæson hos Dimension Data.

Han blev købt ind som en af satsningerne på Dimension Data, men sygdom spolerede dele af den 27-årige thybos forår, og han har ikke været i nærheden af resultaterne fra i fjor.

Nu får han chancen for at vise sig frem i det tre uger lange etapeløb, og det ser han frem til.

- Jeg er virkelig glad for at være en del af Dimension Datas Tour de France-hold. Vi sigter efter sejre, og jeg kan ikke vente med at komme i gang og hjælpe en holdkammerat med at vinde en etape.

- Eller måske endda mig selv. Det ville være cool, siger Valgren i pressemeddelelsen.

