Rekordmange foretrækker julefejring i danske sommerhuse

KØBENHAVN:Selv om mange måske forbinder sommerhuse med sol og sommer, står udlejningen af danske feriehuse i december til at sætte rekord igen i år.

18 procent flere har lejet et feriehus i december sammenlignet med sidste år. Det viser de seneste bookingtal fra Danmarks Statistik ifølge Dansk Erhverv.

Langt størstedelen af julegæsterne er tyskere, fortæller Lars Ramme Nielsen, chef for turisme og oplevelsesøkonomi ved Dansk Erhverv.

- Julen ligger perfekt i år, så juleaftensdag er der turbo med turbo på i feriehusene. Der er rekordmange gæster i feriehusene rundt i Danmark. Det er både danskere, men især tyskere, siger han.

Det har ifølge Lars Ramme Nielsen en stor betydning for det lokale erhvervsliv, at Danmark er en populær rejsedestination også i juletiden.

- I det store billede betyder det her, at der i vandkanten i Danmark er købmænd, supermarkeder, detailhandler og attraktioner, som får en indtjening, som de ellers ikke ville have. Så det er den allerbedste kilde til at holde Danmark i balance, siger han.

Også hos feriehusudlejningsbureauet Sol og Strand genkender man tendensen til øget popularitet hos især tyskere.

Administrerende direktør Per Dam oplyser, at der fra 2016-2018 har været en stigning i antallet af feriegæster, og at det endnu er for tidligt at sige, hvor mange bookinger der kommer i år.

Men der er vækst på alle Sol og Strand 21 kontorer.

- Hovedparten af vores lokalbureauer melder tæt på udsolgt hen over nytåret. Vores erfaring er, at mange søger den nærhed, afslappethed og fællesskab, der ofte opstår, når man er sammen i et sommerhus, diger Per Dam i en pressemeddelelse.

Mens der i 2011 var 9885 udlejede sommerhusuger i december, ser det ud til, viser en prognose fra Danmarks Statistik, at der i år er omkring 25.671 udlejede sommerhusuger.

/ritzau/