INDLAND: For folkekirken blev 2016 et rekordår. Men det er nok ikke et år, kirken vil fejre med champagne og kransekage. Sidste år meldte 24.728 personer sig nemlig ud af den danske folkekirke, og det er ifølge tal fra Danmarks Statistik i går næsten dobbelt så mange som gennemsnittet for de seneste 10 år. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Selvom tallet er rekordhøjt, svarer det dog kun til, at folkekirken har mistet 0,5 procent af medlemsskaren. Dette indhug har betydet, at 75,9 procent af befolkningen nu er medlemmer af folkekirken.

Særligt slemt var andet kvartal 2016. Da meldte flere end 10.000 danskere sig ud af folkekirken, hvilket i høj grad kan forklares med Ateistisk Selskabs målrettede kampagne mod kirken. Men udmeldelserne er endnu ikke nået tilbage på det normale leje fra før ateist-kampagnen, og noget tyder på, at vi kan forvente et højere medlemsfrafald også i fremtiden. Spørger man eksperter, kan de nye udmeldelsestal være et varsel om sorte tider for folkekirken. Det vurderer blandt andre Astrid Krabbe Trolle, der har forsket i danskernes holdning til religion og folkekirke ved Københavns Universitet.

- Jeg tror, at den tilbagevendende debat om folkekirken som statslig institution, men også nye diskussioner om folkekirkens økonomi, har betydet, at folk er mere opmærksomme på medlemskabet af folkekirken. Historier om udgifter til organisters sølvpapirhatte og en generel opmærksomhed om folkekirkens økonomi kan nogle steder skabe negative fortællinger om folkekirken. Samtidig betyder individualiseringen også, at folk er blevet mere opmærksomme på deres religiøse tilhørsforhold. Alt dette kombineret kan betyde, at udmeldelsestallene stabiliserer sig på et højere niveau, siger Astrid Krabbe Trolle.

Derudover er det blevet ganske let at melde sig ud af foreningen folkekirken. Søger man på ordet "udmeldelse" i søgetjenesten Google, findes som første hit en "nem, sikker og gratis" vejledning til at melde sig ud af folkekirken. Bag tjenesten står Ateistisk Selskab. Ifølge dettes egne tal har cirka 16.000 danskere benyttet sig af tjenesten i 2016.

Det er ikke givet, at alle disse personer rent faktisk har fuldbyrdet udmeldelsen, der skal omkring deres lokale sogne, men det er tæt på at forklare det nye rekordår for udmeldelser. Fra 2015 til 2016 er der nemlig 14.749 flere danskere, der har forladt folkekirken.