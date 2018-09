Rekordoverskud i Hobro IK

FODBOLD: På banen går det ualmindelig skidt for superligaklubben Hobro IK, der indtager rækkens sidsteplads.

Men måske der er penge til at forstærke holdet i vinterens transfervindue.

I hvert fald præsenterede klubben på onsdagens generalforsamling et rekordoverskud på 2,2 millioner kroner. Klubben har omsat for 32,6 millioner kroner i regnskabsperioden.

- Det er enormt positivt, at vi kan præsentere et så positivt regnskab med klubbens største nettooverskud nogensinde, og det er især imponerende, da vi har investeret meget i både spillertruppen samt holdet bag holdet, siger bestyrelsesformand Lars Kühnel.

- Vi har i øjeblikket det 17. - 18. største spillerbudget i Danmark, og vi har et langsigtet mål om at flytte det op til det 10. største, da det er en forudsætning for, at vi over tid kan fastholde vores status som superligaklub. Det er uden tvivl et ambitiøst mål, da vi så skal konkurrere med klubber, der har hjemme i langt større byer end Hobro, men det er nødvendigt, siger formanden.