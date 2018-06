Rekordoverskud på stjernegolf: To millioner til syge børn

GATTEN: Årets Stjernegolf på Himmerland Golf & Spa Resort arrangeret af velgørenhedsfonden KidsAid gav rekordoverskud på to mio. kr.

Det oplyser arrangørerne bag golfturneringen velgørenhedsfonden KidsAid, som hvert år arrangerer blandt andet golfturneringen til fordel for syge børn på de danske hospitaler.

Stjernegolf-turneringen er flagskibet i de arrangementer, fonden står bag, og i år skønnes støtten at beløbe sig til fire mio. kr. til unikke oplevelser for børn.

Cirka to mio. kr. blev skabt over tre dage gennem årets udgave af Stjernegolf på Himmerland Golf & Spa, der har været afviklet hvert år siden 2000, da idéen blev fostret af organisationens nuværende formand, Søren Bach. Sponsorerne havde doneret for næsten 800.000 kr. numre til auktionen, der indbragte 1,2 mio. kr. Resten af pengene kom fra salget af flights - firebolde - til golfturneringen over to dage for sponsorerne og stjernerne fra underholdning, sport og erhvervsliv.

Meget tilfredse med forløb

- Vi er meget tilfredse med arrangementet og den store støtte fra vore mange sponsorer og deltagere i årets turnering. Vi har kun hørt positive røster hele vejen rundt, og det danske sommervejr artede sig jo fra den bedste side, siger formanden for KidsAid, Søren Bach i pressemeddelelsen.

- Både auktionen og salget af bolde til start gik bedre i turneringen end tidligere, og med 200 golfspillere på banen fredag og 400 mennesker i teltet til gallafesten om aftenen med underholdning af en række kunstnere, der stillede sig til rådighed vederlagsfrit, er vi meget tilfredse med forløbet, siger Søren Bach.

Resultatet af fredagens sponsorturnering på Backtee Course blev, at holdet fra Prosellers A/S vandt foran Ecco Tour/GolfPromote og med Kunde & Co. på tredjepladsen.

Individuel vinder blev Dennis Møller, Hjørring. På Garia Course vandt holdet fra Odendo-Ecor2 foran Kræmmeren & Co med Fodboldfonden på tredjepladsen. Individuel vinder blev Kristian Søgaard Vinther, Randers.

I lørdagens Stjernegolf-turnering vandt Fodboldholdet foran Sportsholdet og Erhvervsholdet med den tidligere landsholdsspiller Daniel Jensen som individuel vinder.