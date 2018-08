Rekordresultat for Frederikshavn Havn

FREDERIKSHAVN: Frederikshavn Havn opnåede i 2017 et resultat på 21,1 mio. kr., hvilket er det bedste resultat, siden Frederikshavn Kommune overtog havnen tilbage i 2001.

Budgettet for 2017 var 17,3 mio. kr., og resultatet betegnes af bestyrelsen som meget tilfredsstillende.

- Vores to rigtig fornemme resultater i 2016 og 2017 er et godt afsæt til årene 2018, 2019 og delvis 2020, hvor vi forventer noget lavere resultater. Årsagen er en forventning om, at aktiviteterne i havneudvidelsen først for alvor kommer i gang fra 2. halvår 2020. Vi har overtaget 1. etape og bygger stadig på 2. etape, så det er en helt forventet udvikling, vi ser ind i. Det forventes, at etape 2 er færdig med udgangen af 1. kvartal 2019, siger Bestyrelsesformand Bo Uggerhøj.

