Rekordstort fyrværkeri til The Tall Ships Races næste år

AALBORG: SEBC Holding har et indgået et fyrværkerisponsorat med The Tall Ships Races Aalborg og sikrer dermed, at publikum fredag den 5. juli 2019 kan opleve det største fyrværkeri på dansk grund i mands minde.

- Idéen om sponsoratet til fyrværkeriet opstod, da vi som familie gerne vil give noget tilbage til den by, vi elsker, både som by og som et dejligt sted at bo, og hvor vi har drevet virksomheder i mange år, fortæller direktør Eigild B. Christensen fra SEBC Holding.

- Det er skønt med tiltag som The Tall Ships Races i Aalborg. Det er et pragtfuldt bindeled i Aalborgs udvikling fra industri- og værftsby til en storby, der har et varieret udbud af interessante oplevelser. Det vil vi gerne støtte op omkring, og derfor sponsorerer vi fyrværkeriet til Tall Ships Races, afslutter Eigild B. Christensen.

- Vi er på én gang begejstrede og taknemmelige, for at SEBC Holding har indgået dette sponsorat og dermed gjort det muligt for os at lave et fyrværkeri af denne kaliber til næste års The Tall Ships Races, der vil blive en stor oplevelse for publikum og som vil blive husket længe, siger eventchef Søren Thorst, Aalborg Kommune.

- Fyrværkeriet til The Tall Ships Races har gennem årene været et af højdepunkterne for fire dages fest langs Aalborg Havnefront. Det vil det uden tvivl også blive i 2019, fortæller Søren Thorst.

Hos Højen & Magic Fyrværkeri ApS, der skal forestå fyrværkeriet og som også leverede fyrværkeriet til The Tall Ships Races i Aalborg i 2015, er man allerede i gang med at planlægge det storslåede fyrværkeri til den 5. juli:

- Det er med sikkerhed det største fyrværkeri, der har været skudt af i Danmark gennem de sidste 25 år, fortæller fyrværker Gunnar Knudsen.

- Når jeg siger 25 år skyldes det, at mit kendskab til fyrværkeri før den tid er begrænset. Det er ganske givet det største i Aalborg nogensinde.

- En af udfordringer er at have de rigtige varer hjemme til et show af den kaliber. Man kan ikke bare gentage de samme ting, så jeg har været nødt til at udvide repertoiret! Sikkerheden sætter sine begrænsninger for hvor store bomber, jeg kan anvende, og det er noget jeg finder ud af i samarbejde med Nordjyllands Beredskabscenter, siger Gunnar Knudsen afsluttende.

The Tall Ships Races bliver afviklet for fem gang i Aalborg fra 3. - 6. juli 2019. Det markerer samtidig 20 års jubilæet for arrangementets historie i Aalborg.