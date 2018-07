Rektor: - I er Danmarks råstof

DRONNINGLUND: Det var med baggrund i den kendsgerning, at vi i gennemsnit tjekker mobilen 150 gange i døgnet og nærmest er afhængig af den smarte telefon, rektor Lars Jørgensen i fredags holdt sin tale til de 180 nyudsprungne studenter ved dimissionen på Dronninglund Gymnasium

- Både det studieforberedende og det alment dannende er de seneste år blevet udfordret, og man kunne sige, at der er kommet en ny dimension til. En slags digitalt ovenlys, der stråler ind, gennemlyser og hastigt og gennemgribende forandrer den måde, vi lærer, tænker, ræsonnerer og reflekterer på. Vi forandrer i markant grad adfærd, sagde rektoren.

- Derfor er den såkaldte digitale dannelse for alvor sat på den uddannelses-politiske dagsorden. I skal rustes til virtuel kommunikation, hvor I skal lære, hvordan man opfører sig ordentligt på nettet. I skal kunne navigere og være kildekritiske i det digitale univers, spækket med sociale medier sat op med komplicerede og uigennemskuelige algoritmer, som udvælger og sorterer nyheder, produkter og alt muligt andet efter det, vi hver især vil finde størst interesse i, sagde Lars Jørgensen, der videre omtalte det pres, de unge er udsat for.

- Der er mange, der vil noget med jer og presser på. Der er det flersidige pres, som politikerne og den danske konkurrencestat lægger på jer i form af konstant stigende adgangskvotienter til de videregående uddannelser, krav om at vælge den rigtige uddannelse i første hug og komme lynhurtigt igennem. Der er også presset fra velmenende forældre, familiemedlemmer og venner, der vil jer noget godt; de vil jo også gerne, at I lykkes og kommer sikkert i retning af det gode liv. Og så er der ikke mindst presset fra jer selv, som ikke skal undervurderes. Der er tale om en præstations- og perfekthedskultur, der desværre er ved at udvikle sig. Det er den, nogen kalder 12-tals kulturen.

Naturligvis er det godt at dygtiggøre sig og stræbe efter at blive så dygtig som muligt. Det er jo netop det, vi forsøger at hjælpe jer hver især til i dagligdagen på gymnasiet. Det må ikke kamme over og blive sådan, at man som elev eller studerende ikke vil eller tør bidrage med noget i undervisningen, med mindre man er 100 procent sikker på, at det er helt korrekt, det man vil sige. For tænk, hvis et usikkert eller forkert svar resulterede i, at ens karakter gik ned. Hvis sådan en kultur får lov til at udvikle sig, vil det være rigtig skidt, for det at spørge ind til noget, tænke skævt, turde være nysgerrig, det er det, der virkelig skaber og udvikler ny viden og erkendelse, sagde rektoren og fortsatte:

- Der er nok af udfordringer, pres og forventninger i jeres ungdomsliv i tiden, men hold nu fast for alt til trods har I jo klaret det. I har vist og dokumenteret, at I er i stand til at gennemføre en almengymnasial uddannelse i en kompleks, senmoderne Facebook, Insta- og Snapchat-virkelighed.

Husk nu det der med mobilen. Uanset hvordan vi end vender og drejer det, så sårer og ødelægger det noget i os, når vi om end kun kortvarigt bliver ignoreret, fordi den, man taler med, fjerner sin opmærksomhed for lige at tjekke sin mobil. Det er et signal om, at lige nu er der noget andet, der er vigtigere end netop det, vi sidder og taler om eller har sammen. Man er degraderet og momentant kasseret. Det er sårende og stødende uanset hvor digital indfødte, vi end bilder os ind, vi er. Så derfor kære studenter vær bevidste om, at I løfter blikket fra skærmen, slukker mobilen en gang imellem, holder øjenkontakten og nærværet med det eller de mennesker, I er sammen med, mærker og oplever den frihed, det er, ikke at skulle have hele verden på slæb døgnet rundt. Det er den bedste vej til at kunne blive et helt menneske og til at forblive herre over og i eget liv, sluttede Lars Jørgensen sin tale til de 180 nye studenter.

Der blev også i år uddelt priser til elever, der på særlig måde havde markeret sig. Basis-Tryk Prisen, der gives til studenten med det højeste gennemsnit gik til Asbjørn Bruhn Laubek, Voersaa. Han havde et gennemsnit uden bonus på 12. Den dygtige student fik også Nordjyske Bank Pris, der gives til studenter, der på særlig og rosværdig måde har udmærket sig via deltagelse og placering i faglige konkurrencer med elever fra andre gymnasier og/eller andre lande.

Dronninglund Gymnasiums Venners Pris blev tildelt Nikolaj Himmelstrup, Sæby, fordi han i særlig og udmærket grad har bidraget til det gode fællesskab og det gode humør på Dronninglund Gymnasium.