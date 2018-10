Ny butik skal opføres: Rema 1000 køber Stark-grund

HOBRO: Butikskæden Rema 1000 har købt den gamle Stark-grund, Brogade 1 i Hobro, med henblik på at opføre en ny dagligvarebutik.

Det oplyser Stephan Sørensen, direktør i Rema Butiksudvikling, til Nordjyske.

- Vi er i dialog med kommunen om en ny lokalplan for grunden og om den trafikale afvikling på stedet. Planen er at opføre en ny dagligvarebutik, og meget mere kan jeg ikke sige lige nu, siger Stephan Sørensen.

Der vil ifølge direktøren gå omkring et par år, før man kan slå døren op for en ny butik i Hobro.

Hvor mange kvadratmeter den vil brede sig over er også et af de spørgsmål, vi ikke lige nu kan få besvaret.

Rema-kæden har i forvejen en butik på Mariagervej i Hobro, hvor man råder over et cirka 600 kvm stort salgsareal. Butikken blev indviet med snoreklip i juni måned 2006.

Om årsagen til, at Rema har købt Stark-grunden, siger Stephan Sørensen:

- Den ligger trafikalt rigtigt, hvor byrådet ønsker, at der skal ske udvikling. Vi vil komme til at dække nogle områder, blandt andet Hostrupvej, som vi ikke gør i dag, hvor vi ligger i den anden ende af byen.

Ifølge Stephan Sørensen har man endnu ikke taget stilling til, hvad der skal ske med forretningen på Mariagervej.

Formand for teknik- og miljøudvalget i Mariagerfjord Kommune, Jørgen Hammer Sørensen (DF) har ikke som sådan nogen reaktion på Remas planer.

- Vi mangler ikke dagligvarebutikker i Hobro. Men vi er liberale og giver dem lov til at bygge, hvis de holder sig inden for lokalplanen, som er et butiksareal på max 1200 kvadratmeter, siger Jørgen Hammer Sørensen.

Formand for Hobro Handel Morten Grotrian hilser det velkomment, at Rema vil opføre ny butik på den centralt beliggende grund:

- Jeg er sikker på, at det bliver en fin Rema-butik, og jeg ved, at de længe har været på udkik efter et sted at bygge, siger han.

Morten Grotrian vurderer, at en dagligvarebutik er "inden for skiven" i forhold til den udviklingsplan for Hobro, som byrådet vedtog i foråret:

- Man kan kun håbe, at der også tænkes en fastfood-kæde og boksbutikker (store butikker, der er en del af større kæder) ind i grunden. Det ville være nærliggende også at opføre ungdomsboliger, men hvad der skal ske, er naturligvis helt op til ejeren af grunden, siger Morten Grotrian.