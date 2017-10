René Holten Poulsen: Vild med dans har åbnet mig

Han er sportsmand med stort S, og han er vant til at have fuld fokus på en sejr, når han deltager i en konkurrence.

Men for roeren René Holten Poulsen, der fredag aften blev smidt ud af "vild med dans" har showet været en øjenåbner.

- Jeg har lært det her med at smile, også når det ind i mellem ikke går så godt. Det er noget af det vigtigste, jeg har lært, for det er noget af det, jeg har det sværest med. Det er jeg blevet bedre til, siger han.

I denne sæson har René Holten Poulsen været i fokus, da dommer Britt Bendixen undervejs fik fortalt ham, at han måske var mindre begavet, end hun havde troet, fordi han ikke lærte en dans hurtigt nok. Han fik dog en undskyldning efterfølgende.

For roeren var der masser af opbakning at hente hos seerne, og når han kigger tilbage på sit forløb i "Vild med dans", er det noget af det, han er mest taknemmelig for.

Han håber, hans medvirken i showet kan inspirere andre til at gøre noget, de måske ikke er eksperter i.

- Jeg håber, det kan motivere dem, at bare fordi man ikke er den bedste til noget, så skal man stadig turde at forsøge, siger han.

Hans dansepartner i showet, Jenna Bagge, er imponeret over den fightervilje hun har set hos roeren.

- Folk glemmer måske, at de, der ikke får de højeste karakterer, de skal næsten kæmpe endnu hårdere, siger hun.

Hun synes, der er sket en stor forandring med René Holten Poulsen, siden han første gang dukkede op i træningslokalet.

- Han var meget fokuseret på målet, men jeg synes jeg har fået lov at se en følsom og sjov side også. Og jeg har set ham så presset, at der næsten kom en tåre ud, så han har åbnet lidt op, siger hun.

Det medgiver roeren.

- Jeg ved ikke, om der er 100 procent åbnet op endnu, men i hvert fald lidt, takket være Jenna, siger sportsmanden.

Der er nu seks par tilbage i "Vild med dans".

