AALBORG: Aalborg Renovation skal have ny chef. Den hidtidige leder Carsten Iversen har sagt sin stilling op.

- Jeg har fået et tilbud, som jeg ikke kan sige nej til, fortæller hovedpersonen.

Carsten Iversen tiltræder 1. marts en stilling som direktør for Beredskabsforbundet - men for Aalborg Kommune er chefskiftet en udfordring.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg havde ønsket, at vi kunne beholde Carsten noget længere. Han har sat mange projekter i søen, og det synes jeg, at han har gjort godt. Men nu skal vi i gang med at finde én, der kan tage over, siger miljø- og energirådmand Lasse P. N. Olsen (EL)

Ny ordning med udfordringer

Et af de projekter, som Carsten Iversen har været med til at søsætte er den nye renovationsordning i Aalborg Kommune.

I slutningen af oktober blev 49.000 nye skraldespande sendt ud til borgerne - og det har givet utilfredshed.

Folk har simpelthen haft svært ved at få plads til den nødvendige mængde pap og papir i deres nye affaldsbeholdere - og skraldemændene har bøvlet med teknikken, hvilket har givet lange og travle arbejdsdage.

At Carsten Iversen siger op har intet med problemerne at gøre - men han erkender dog, at tidspunktet ikke er godt.

- Timingen er dårlig. Jeg ville gerne have været her i længere tid - og det er også med vemod, at jeg i dag (fredag, red.) har sagt farvel til medarbejderne, siger Carsten Iversen og tilføjer, at han mener, at problemerne omkring den nye renovationsordning i høj grad er medieskabte.

- De få, der har klaget, er kommet til at fylde meget. Man skal jo huske på, at der bor over 200.000 mennesker i Aalborg Kommune.

Rådmand ser fremad

Trods afskeden med Carsten Iversen er Lasse P. N. Olsen fortrøstningsfuld.

- Vi er i gang med implementeringen af en stor plan, og når det sker, så vil der være smuttere og svipsere undervejs. Men jeg er selvfølgelig helt med på, at der er mange ting, der kan gøres bedre, siger han.

- Men jeg tænker, at i forhold til den daglige drift, så er den i fuldstændig sikre hænder. Det her handler mere om at få løftet en ledelsesopgave på længere sigt, siger Lasse P. N. Olsen.