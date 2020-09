14 milliarder og ikke meget at gøre godt med: Politikerne har dog vitterligt forsøgt at gøre alle tilfredse

At 40 ud af 41 medlemmer af Regionsrådet står bag forslaget til budgettet for 2021 siger det ganske klart: Det er et budget uden dramatik. Ellers var det ikke skrevet under af alle gruppeformænd fra Enhedslisten til Dansk Folkeparti. At der kun var næsten enighed om budgettet skyldes at den tidligere socialdemokrat og nu løsgænger, Thomas Hav, forlod forhandlingerne, da hans forslag om en særdeles vidtgående ændring af vagtlæge-ordningen, blev blankt afvist af alle andre.

Der er ikke store nedskæringer på vej - tværtimod rummer det tiltag, som regionspolitikerne rigtig gerne vil stå frem og fortælle om.

Det samlede budget for Region Nordjylland lyder på svimlende 14 milliarder kroner - men i virkeligheden er det ret begrænset hvor meget, der kan flyttes rundt med. For omtrent 90 procent går til sygehuse og sundhed, og det beløb kan selvfølgelig godt sættes op, men ikke ned.

Tre steder, der tilføres penge Kilde: Region Nordjylland. Grafik: Christian Made Hagelskjær

Det bliver det heller ikke i 2021 - der er endda afsat flere penge, men det er ikke noget, der vil kunne mærkes i noget større omfang af ret mange. Godt nok får regionen næste år 133 millioner mere af staten, men de penge går næsten alle til de forventede øgede udgifter til medicin.

Målsætning for sundhedsvæsenet i Nordjylland er den samme næste år som i år: Patienterne skal udredes inden for 30 dage og for 75 procent af dem skal det ske på regionens egne sygehuse.

Det lyder måske ikke sådan, men det er faktisk et ambitiøst mål - især i en corona-tid, hvor det har været meget nødvendigt med meget store ændringer og dermed øgede udgifter. Den regning betales mest af staten, men det er vanskeligt at sætte tal på det ekstra træk på personalets ressourcer. I foråret blev mange planlagte behandlinger udskudt for at give plads til de mange forventede corona-patienter. De kom heldigvis aldrig, men der er stadig et - som det hedder på budgetsprog - aktivitetsmæssigt efterslæb, der skal indhentes.

Også næste år bliver corona den store ukendte faktor - ingen ved, hvor mange ressourcer, der skal bruges på sygdommen. Men det bliver givet en del, og det bliver i alle dele af sundhedsvæsenet. Corona har givet ekstra pres alle steder, og den udfordring løser budgettet ikke.

Budgettet fortæller heller ikke noget om, hvordan Region Nordjylland vil skaffe de 250 millioner, der mangler til at betale for Nyt Aalborg Universitetshospital. Der er afsat ekstra 45 millioner til udflytning af det nye supersygehus, men den størstedel af regningen er der stadig ikke råd til.

Det er ikke kun penge, regionen mangler. Læger og andet sundhedspersonale er også en mangelvare, og der nytter det ikke noget, at spørge staten om en hjælpende hånd. Der er stadig lange udsigter til, at der vil være læger nok.

Tre steder, hvor pengene hentes Kilde: Region Nordjylland. Grafik: Christian Made Hagelskjær

Men intentionen fejler ikke noget. Budgetaftalen viser klart, at politikerne vitterligt forsøger at gøre alle tilfredse. De ved selvfølgelig godt, at sygdom og sundhed er et følsomt emne - i særdeleshed når ting som sygehus, lægepraksis og lægevagt forsvinder fra et område.

De fleste helst vil bo i rimelig afstand af et sygehus og have en praktiserende læge endnu tættere på. Men det kan ikke lade sig gøre længere - de små sygehuse er lukket for længst, og flere steder i Nordjylland er den faste praksislæge en ting fra fortiden. Familielægen er her erstattet af skiftende læger, der hyres ind for kortere eller længere perioder. Det har også ramt vagtlæge-ordningen, der tidligere i år blev lukket ned.

Lige nu er der ikke noget alternativ - ikke engang flere penge kan løse det problem. Men politikerne har i hvert fald her hørt efter protesterne, og forsøgt at lappe bedst muligt.

Der lægges op til, at privatpraktiserende læger skal øge den digitale adgang i kombination med længere åbningstider. Skadeklinikken Farsø skal udvide åbningstiden, så der er åbent alle dage til klokken 22, akutbilen i Skagen bliver vinteren over og i Thisted skal akutlægebilen fremover dække hele døgnet.

Det er næppe helt nok til at gøre alle glade - især ikke i Jammerbugt, der må nøjes med løfter om et pilot-projekt som afløser for lægevagten - men omvendt så vidner det om, at der er blevet lyttet til protesterne.