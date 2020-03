54 smittede, men meget, meget stille på de nordjyske hospitaler

Ifølge nye fra Statens Serum Institut er mindst 54 nordjyder testet positiv for Corona. Men der vil helt sikkert være flere, for kun 398 er blevet testet.

Men mandag har - indtil videre - været en nærmest usædvanlig stille dag på de nordjyske hospitaler.

For en en del patienter, der ellers var indkaldt til behandling eller undersøgelse i dag, dukkede aldrig op. Mange aflyste- formentlig af frygt for enten at være smittet og dermed sprede smitten eller for at undgå at blive smittet.

Også den normale strøm af gæster, der vil besøge indlagte, er lige nu meget begrænset. Langt de fleste har fulgt myndighedernes opfordring om at begrænse besøg, og kun komme hvis det er helt nødvendigt.

At mandag er en stille dag var ventet på forhånd, Allerede i sidste uge fik en del patienter besked på, at deres operation var blevet aflyst.

På både Regionshospitalet Nordjylland og Aalborg Universitetshospital foretages der indtil videre stadig planlagte behandlinger. Hvis de bliver aflyst vil den enkelte borger få besked.

Modsat andre steder i landet har der ikke været nogen tilfælde af tyveri af håndsprit eller andet udstyr på de nordjyske hospitaler. Derfor har det ifølge Region Nordjylland heller ikke været på tale at indkalde vagter til at sikre, at der ikke lusker folk uden ærinde rundt.