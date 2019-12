Aalborgenser sigtet for terror

Mindst en person med bopæl i Aalborg er blandt de ni - syv mænd og to kvinder - der tidligere i dag blev fremstillet i grundlovsforhør i retten i København.

Der er efter al sandsynlighed tale om den 26-årige H.A.J, der i går blev anholdt under en dramatisk politiaktion på Ravnkildevej i Aalborg Øst, og ud på aftenen blev han eskorteret til København. Her blev han afhørt, og efter PETs vurdering er beviserne mod ham så omfattende, at der var grundlag for at sigte ham for overtrædelse af den mest alvorlige terrorbestemmelse i Straffeloven, paragraf 114, stk. 1, som kan give op til til fængsel på livstid.

Sammen med fire andre er han mistænkt for at have for at have forsøgt at købe eller finansiere våben og ammunition til brug ved en eller flere terrorhandlinger. Foreløbigt er der ikke kommet mere præcise deltaljer frem om den planlagte aktion.

Der blev anholdt mindst en anden person ved de to aktioner i Aalborg i går, men han skulle være blevet løsladt efter afhøring. Om han er sigtet for noget er uvist.

Den 26-årige HAJ, der er af anden etnisk herkomst end dansk, har ifølge NORDJYSKEs oplysninger forbindelse til den person, der står som beboer i den lejlighed i Stormgade, der i går blev ransaget af politiet.

Grundlovsforhørene over de sigtede er endnu ikke overstået, selv om de begyndte klokken 12. Der bliver holdt to grundlovsforhør i København. I Odense er en 29-årig mand blevet varetægtsfængslet i fire uger i sagen.