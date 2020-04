Absolute Music: Kulturministeren lyder som en musikalsk bonderøv, men er det egentligt et problem?

Det er - lød det på berlingske.dk - åbenbart et kæmpeproblem, at kulturminister Joy Mogensen (S) kan lide pop, Abba og Gasolin.

Det er helt galt, at ministeren i et interview musikmagasinet Gaffa svarede, at hendes yndlingsplade nok var Absolute Music 2. Man skal være fra stort set samme generation for helt at forstå det formastelige i det svar, men så står det til gengæld også tydeligt.

At fremhæve lige den plade - der fra tiden før Spotify, Absolute Music var en serie plader, der samlede tidens største hit - var ikke noget taktisk spin-mesterværk. Havde kulturministeren svaret - som hendes mere driftsikre chef ville have gjort - at hendes yndlingsalbum var "Born to Run" med Springsteen, eller en hvilken som helst plade fra Dylan eller Bowie, så havde ingen bemærket det interview.

Havde hun spurgt sin spindoktor til råds, kunne de muligvis have fundet frem til et album, der ville give hende lidt hårdt tiltrængt street credit i finkulturelle kredse. Hun kunne have sagt, at Sort Sols "Everything that rises...." er et oversigt mesterværk, der fortjener et genoptryk og genhør, at Love Shop er fin musikalsk poesi eller at de første D.A.D plader var charmerende fanden-i-voldskhed.

Der er millioner af bedre svar og bedre plader, men alligevel gik hun med Absolute Music og gik lige i fælden. Hvis en kulturminister vil blive mere til grin i vidende - men ikke vide - kredse, så kræver det, at hun fremhæver Walter og Carlo som den bedste film, hun/han nogensinde har set.

Det ville være et kikset svar selvom man ikke er kulturminister - en af den slags ting, man bare ikke skal sige, hvis man har et ry at passe på. Joy Mogensen kom til at fremstå som en provinsiel bonderøv af den slags. Vel og mærke en kikset bonderøv - ikke den økologiske, hjemmestrikkede i-pagt-med-naturen bonderøv.

Kulturminister Joy Mogensen (S). Foto: Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Hånlatteren på Twitter og Facebook begyndte kort efter, at interviewet var lagt på nettet, og snart udviklede det sig til en alvorlig krise, hvor det ikke bare handlede om en yndlingsplade, men nærmere fremtiden for dansk kulturliv.

Det er en åbent spørgsmål om kulturlivet nogensinde kan tage hende seriøst igen. Dog synes Berlingskes påstand om, at det er et kæmpeproblem, noget ude af proportioner. Trods alt er der i disse usikre tider ikke så få ting, der med rette kan kaldes kæmpeproblemer, mens den danske kulturministers musiksmag trods alt ser ud til at væreet problem af en overskuelig størrelse.

Hvis det altså overhovedet er et problem.

For ja - det er indlysende, at Joy Mogensen ikke har brugt sin ungdom på at høre lange, sorte sange om livets meningsløshed, moderne verdensmusik. Og det er heller ikke fra rap, at hun har han hentet sin - mulige - viden om de barske forhold i East LA.

Hvis hun har noget indgående kendskab til den engelske indie-scene, punkens fødsel i Danmark eller protestsangens historie, så skjuler hun det glimrende. Hun kommer til at lyde som en, der - i hvert fald når det kommer til populær musik - aldrig rigtig er kommet ud af teenageværelset i Ringsted. Sagt på en meget finere måde - af en lektor på Rytmisk Musikkonservatorium - så var kulturministerens musikalske nysgerrighed allerede i de formative teenageår noget begrænset.

Men i al sin klodsethed så er hendes svar i det mindste ærligt - så klodset svarer man ikke, hvis målet er at tækkes nogen eller noget. Der er ingen grund er til at mistænke hende for at lefle for folkets dårlige smag - sandheden er nok nærmere den, at kulturministeren ikke helt har den mest veludviklede smagssans, når det kommer til rytmisk musik.

Eller i det mindste ikke en smag, der kan godkendes af det selvudnævnte smagsdommerpanel. Panelet kan muligvis ikke selv høre det, men de trækker en lige linje tilbage til dengang deres forgængere havde travlt med at fordømme dansk top og melodi grand prix. I dag er Dansevise en klassiker, Tommy Seebachs Under Stjernerne på Himlen er endelig blevet anerkendt som den fine popsang, den er. Men i deres tid blev de bortdømt som farlige eksempler på folkets dårlige smag.

Man skulle tro, at vi var blevet klogere. Men der er åbenbart nogen, der stadig hænger fast i troen på, at de ved bedre. Det gør de muligvis også, men det betyder bare ingenting.

For måske er Joy ikke så anderledes endda. Vi har alle vores sange, hver generation har sit soundtrack. Hvilke sange, der kommer til at betyde noget for os, kan hverken journalister, lektorer eller kulturministre bestemme.

Musikken ville for alvor være i krise, hvis det kloge panel skulle bestemme, hvad folket skulle have. For listen over det, skiftende smagsdommere har dømt ude, er nærmest uendelig. Og det er altså ikke kun Jodle Birge, der ville være røget ud til højre. Elvis og Sex Pistols var røget samme vej.

Så Joy fortjener egentlig tak for at have udstillet det fakta. I sit indlæg bebrejder konservatorie-lektoren ministeren for, at hun foretrækker John Mogensen fremfor Joy Division - og så bliver det ganske enkelt ikke mere bedrevidende.

Sandsynligvis kender Joy slet ikke Joy Division - et engelsk band, der i 1979 leverede mesterværket, Unknown Pleasures, og den plade er helt sikkert dybere, mere skelsættende og større kunst end det, John Mogensen lavede.

Men Mogensen kunne noget, Joy Division ikke kunne. Han kunne ramme danskerne. Han kunne synge, så sangene kom til at betyde noget.