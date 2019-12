Alene med ti børn: I vuggestuen er de glade for finansloven

Aske, Alma og Oliver er de første, der vågner. Deres barnevogne bliver trillet ind i fællesrummet, og så kan de sidde der, lige så stille og trygt.

De tre - og de 29 andre børn i vuggestuen 29 børn i Vuggestuen Regnbuen i Skagen og tusindvis af andre børn over hele landet - vandt slaget om finansloven. Der kommer millioner til at sikre minimumsbemanding i daginstitutionerne, og hvis alt går efter planen så vil der engang i fremtiden være minimum én voksen til tre børn i vuggestuer og én voksen til seks børn i børnehaver.

Sådan er det ikke nu - tirsdag var der fire fastansatte, en studerende og en vikar, der i øvrigt måtte gå syg hjem efter par timer, til at passe på børnene i Regnbuen.

- Det er ikke nogen usædvanlig dag. Sådan er det mange gange, siger Kirsten Larsen, pædagog og tillidsmand i Regnbuen, hvor der i alt er otte fastansatte plus en pædagog, der kommer en dag om ugen.

Kun en er ansat fuld tid, resten er ansat mellem 28 og 34 timer, og det sker nærmest aldrig, at alle er på vagt samtidig. For vuggestuen er åben fra 6.30 - den første pædagog møder samtidig med de første børn, den sidste pædagog lukker når de sidste børn er hentet klokken 16.30. Desuden skal der afvikles ferie, kurser og møder, og oven i kommer så sygemeldinger. Lige nu er der tre langtidssygemeldte, og derfor er der i december mindst en vikar kaldt ind. Der skal være mindst to sygemeldinger før der må kaldes en vikar ind.

Men i børnehaven, der ligger i den anden ende af huset i udkanten af Skagen, er dagens bemanding endnu dårligere.

- Vi har en b-dag i dag. Det er sådan en dag, hvor vi faktisk opfordrer forældrene til at holde deres børn hjemme, for det eneste vi kan tilbyde er ren pasning, fortæller Else Marie Nielsen, der er pædagog i børnehaven.

Den slags dage er der også i vuggestuen, og ind i mellem spørger personalet også her forældre om de har mulighed for at holde deres børn hjemme.

- Der er stor forskel på virkeligheden, og så det vi lærer på seminariet. Vi lærer om alt det vi kan gøre for børnene, men når vi så kommer ud i praktik finder vi ud af, at det er der slet ikke tid til. Vi lærer ikke noget om travlheden, siger Ida Rasmussen, der er i praktik i Vuggestuen Regnbuen i Skagen.

Uro rammer børnene

Så det er ikke overraskende, at de pædagoger, NORDJYSKE taler med mens børnene sover, er glade for finansloven. Fordi det nu er blevet anerkendt, at der er blevet skåret for dybt. Især i økonomisk trængte kommuner som Frederikshavn.

- Vi har så travlt, at vores uro ikke kan undgå at smitte af på børnene. For bortset fra når vi skifter dem så har vi ikke tid til at være en voksen med et eller to børn. Nogen af vores børn vil helt sikkert have gavn af en tættere voksenkontakt, men det kan vi ikke give, siger Birte Broen, der har været pædagog i 31 år, og i løbet af årene fået mere og mere travlt. For da hun begyndte var der anderledes bemanding - faktisk bedre end det minimum, der nu er enighed om.

- Vi knokler meget få at få hverdagen til at hænge sammen. Og det kan børnene selvfølgelig godt mærke selvom de er så små. Det er ikke fordi, at vi sender børn hjem, der ikke har haft gode oplevelser i løbet af dagen. Men de kunne fortjene bedre. Nogen gange er vi alene på stuen med ti børn, og så er det umuligt at nå omkring alle, siger Kirsten Larsen.

Hvordan den nye minimumsbemanding rent praktisk skal udmøntes er stadig usikkert. Aftalen betyder, at der år efter år bliver tilført flere midler til minimumsnormeringer. I 2020 er det således 500 mio. kr., der går til formålet, hvilket vil række til at kunne ansætte omkring 1.500 flere pædagoger.

Så det er ikke sikkert, at Aske, Alma og Oliver får ret meget gavn af finansloven i løbet af deres institutionstid. Men måske får Ida Rasmussen gavn af det - nu er hun i praktik i Regnbuen, men i januar 2020 er hun færdiguddannet som pædagog.

