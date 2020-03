Analyse: Lige nu er det svært at se, at vi kunne have en bedre statsminister

Anders Sønderup er journalist hos NORDJYSKE Medier.

Analyse: Der var et Danmark før, og et andet Danmark efter.

Skiftet indtraf sådan cirka fem minutter inde i Mette Frederiksens tale onsdag aften, for allerede der stod det helt klart for selv de mest overbeviste benægtere og hærskaren af selvuddannede Facebook-læger: Nej, dette er ikke en normal influenza-epidemi. Dette er ikke en overreaktion.

Dette er derimod den potentielt alvorligste situation, landet har stået i siden 2. verdenskrig. Nu kommer der nødretslove, hvis lige ikke er set i moderne tid - heldigvis vedtaget af et enigt Folketing, der har droppet alt Christiansborg-fnidder.

- Det her kommer til at få kæmpe konsekvenser. Kæmpe konsekvenser. Men alternativet er langt værre, sagde hun, og det er ikke nogen overdrivelse, at kalde Mette Frederiksens tale - og svar - på pressemødet for en af de mest markante taler, nogen dansk statsminister har holdt i nyere tid. Det var et af den slags øjeblikke, alle der så med, vil huske. Som da vi vandt EM, som 11. september 2001 og så faktisk ingen andre i nyere tid.

Selvfølgelig mest på grund af situationens alvor.

Men også på grund af Mette Frederiksen, for det er ikke noget overdrivelse at sige, at den indsats hun leverede kun vanskeligt kan gøres bedre.

For hun har valgt at stille sig i spidsen og være den helt centrale person. Selvfølgelig er tiltagene baseret på eksperternes anbefaling, men det er Mette Frederiksen, der vil blive husket som den, der mere eller mindre lukkede Danmark ned.

Og det gjorde hun med overbevisning, autoritet og samtidig med erkendelse af, at hverken hun, Sundhedsstyrelsen eller nogen anden myndighed har hverken totalt overblik eller det rigtige svar.

- Vi står på ubetrådt land. Vi står i en situation, som ikke ligner noget, vi har prøvet før. Kommer vi til at begå fejl? Ja. Kommer jeg til at begå fejl? Ja, sagde hun.

Men som tingene udvikler sig er det intet andet at gøre end at følge myndighedernes anbefaling. Og det var især det, hun brændte i gennem med. For selvfølgelig vil der altid være et dumt segment, der - ganske bogstaveligt - hellere vil sikre egen røv og derfor stormede ud for at hamstre toiletpapir fremfor at tænke på andre, men de fleste forstod.

Nogen vil sige, at Corona kommer på et godt tidspunkt, hvor regeringen står foran at skulle levere på klimareform, udligning og en tilbagetrækningsreform for Arne, men at tro, at regeringen således skulle være glad for Corona er vanvid.

Nogen vil mistænke hende for, at gøre det for at vinde stemmer, men det udkomme er langt fra sikkert.

For om det overhovedet gavner S-regeringen på den lange bane er ikke til at sige. For når Mette Frederiksen har stillet sig i spidsen og har taget ansvaret har hun samtidig taget ansvaret for udkommet. Det vil kun være en vindersag hvis det viser sig, at det er den helt rigtige strategi, der er sat i værk. Ender det som i Italien vil hun blive bebrejdet. Ender det - som vi alle håber - med, at smitten kommer under kontrol, dødsfaldene begrænses, og der under hele forløbet vil være plads på pandemi-afdelingerne, mens andre operationer er udskudt, vil hun blive bebrejdet for at have overreageret.

Hvis det havde handlet om spin, var hun blevet på statsministerkontoret og ladet andre stå i frontlinjen - og tage skraldet bagefter.

Det handler ikke om spin eller billige point. Det handler om at tage ansvar.

Mette Frederiksen gør, som hun gør fordi, det er hendes vurdering, at det er det, Danmark har brug for. Hun gør det fordi, hun tror på, at hun kan, og især fordi, at der lige nu ikke er bedre alternativer. Ja, selvfølgelig har hun fået hjælp til at skrive talen og ja, den blev leveret i korte sætninger. Men den virkede, budskabet stod lysende klart og var helt i gennem troværdigt:

Vi kan klare det, hvis vi gør det sammen.

Allerede før hun blev valgt, sagde hun, at nu var hun klar til blive statsminister med alt hvad det indebærer. Lige nu viser hun, at hun er det.

Lige nu er det svært at se, at vi kunne have en bedre statsminister.