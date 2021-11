At brokke sig på Facebook ændrer ingenting. Men det kan en stemme

Det danske demokrati er en farce og et brændt valgkort er en tilkendegivelse af vores foragt for de korrupte og kriminelle politikere som er ansat til at administrere danske love.

Sådan lyder en invitation fra Frihedsbevægelsens Fællesråd, der tirsdag eftermiddag planlægger at tænde et bål af valgkort foran Christiansborg.

Det er faktisk det dummeste, der hidtil er kommet fra den lille flok af corona-benægtende, vaccine-angste mennesker.

Forhåbentligt bliver det et meget lille bål. For selvfølgelig skal man ikke brænde valgkort. Man skal bruge dem.

Foretrækker man den nuværende borgmester, skal man stemme.

Er man utilfreds med m/k, skal man i særdeleshed stemme.

At blive derhjemme og klynke på Facebook over, at det alligevel ikke gør en forskel, er for sølle.

Vil man have et bedre og et andet samfund, rækker det ikke at brokke sig på Facebook. Man er nødt til selv at tage et ansvar, og det mindste, man kan gøre i den retning, er at stemme.

For det er ikke Facebook-brokkerier, der har skabt vores nuværende samfund. At vi i dag bor i et af verdens på alle måder bedste lande, skyldes især hårdt arbejde gennem generationer, men det skyldes også både demokratiet og visionære politikere.

Danske politikere ved godt, at magten kun er til låns. De har den kun, så længe vælgerne giver dem den.

Det er ikke nogen garanti mod sjusk, fusk og skandaler. For uanset hvem, der bliver valgt ind, vil de begå fejl, og de vil træffe beslutninger, nogle vil kalde åndssvage.

Sådan er demokrati, det er ikke perfekt, men som Winston Churchill sagde for mange år siden:

- Demokrati er den værste styreform med undtagelse af alle andre, som hidtil er blevet afprøvet. I mangel af bedre er det derfor nok klogest, hvis vi konstant og konsekvent bekræfter og forsvarer demokratiet, når det bliver udfordret.

I Danmark fungerer demokratiet - i hvert fald så længe vi passer på det, og gør os den ulejlighed at stemme.