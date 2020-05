Ballade om en sætning: Blå blok går til stålet, men nogen vindersag har de heller ikke fundet denne gang

Det handler bare om en sætning, men til gengæld er det en sætning, der er blevet blå bloks bedste bud på at få lidt luft under vingerne i deres kritik af Mette Frederiksens egenrådighed. De vil gerne have tegnet billedet af en statsminister, der tilsidesætter lov, sandhed.og demokratisk proces for at få sin vilje.

Deres - foreløbigt - bedste sag handler om det pressemøde 11 marts, hvor Mette Frederiksen meddelte den historiske nedlukning af nationen.

- Det er myndighedernes anbefaling, at vi lukker ned for al unødvendig aktivitet på de områder i en periode. Vi anlægger et forsigtighedsprincip, sagde statsministeren, og det princip var det ikke mange, der var uenige i på det tidspunkt.

Men det var dengang, nu er alarmen afblæst, og der er igen tid til detaljer. Hele balladen i denne omgang handler om, hvem de myndigheder var - ikke om om nedlukningen.

Det lød unægteligt som var det sundhedsmyndighederne, men Sundhedsstyrelsen var det i hvert fald ikke. Dagen før pressemødet havde Sundhedsstyrelsen udsendt en liste af »mulige tiltag« mod covid-19, og der stod nedlukning ikke specifik nævnt.

Hvilken myndighed, der så kom med anbefalingen, vil regeringen ikke svare på. Muligvis er myndigheden især regeringen selv. For en del af historien er også, at Sundhedsstyrelsen i de første måneder af 2020 ikke just ramte plet med deres forudsigelser omkring corona - i januar lød beskeden, at det var meget lidt sandsynligt, at corona kom til Danmark, i februar var beskeden, at der kun var moderat risiko for at der ville ske smitte i Danmark. Men virus kom som bekendt til Danmark - stor set samtidig med, at sygehusene begyndte at kollapse i Italien, og derfor stod Sundhedsstyrelsens troværdighed ikke ligefrem stærkt på det tidspunkt. Senere gik regeringen da også længere end styrelsens anbefalede.

Nedlukningen var - sagde Mette Frederiksen allerede et par dage efter nedlukningen - også en politisk beslutning, og det samme siger hun nu. Detaljerne i sagen vil hun ikke ind i, og det er heller ikke sikkert, der nogensinde kommer et præcist svar. Godt nok skal statsministeren svare i Folketinget, men det er ikke det samme som et præcist svar.

Selvsagt duer det ikke hvis ministre henviser til at myndigheder skulle anbefale noget, myndigheden har aldrig anbefalet. Men omvendt så falder alle anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen i tråd med nedlukningen, og modsat Støjberg og barnebrudsballaden så handler det ikke sætningssagen ikke om, at gå mod myndighedernes anbefaling. En strammet retorik er desuden ikke særsyn i politik.

Men i hvad der ligner mangel af bedre skyts så forsøger blå blok virkelig at gå til stålet - det er vildt tåget snak, siger Venstres Martin Geertsen, mens Liselotte Blixt fra DF kalder det for grotesk.

Men om det er en vindersag, der har potentiale til at blive bare antydningsvist en folkesag er straks mere tvivlsomt. Foreløbigt rykker det i hvert fald ikke mange stemmer - et ganske stort flertal har været tilfredse med nedlukningen, og det rykker denne sag ikke ved.

Samråd og kommissioner om sagen er ikke noget, mange efterspørger. De fleste vil egentlig nok hellere videre, og vil mene, at der er mere afgørende ting på dagsordenen end en debat om en sætning. Men på den måde viser sagen også en del om de betydelige udfordringer, oppositionen har.