Balladen om manglende lov ændrer ikke meget. Nordjylland er lukket ned til december

NORDJYLLAND:Meget ballade - men næppe noget, der redder hverken mink eller branche fra aflivning.

For Nordjylland får mandagens heftige debat om mink-aflivninger ingen praktisk betydning. De 280.000 borgere i de syv nedlukkede kommuner skal stadig blive indenfor kommunegrænsen.

For de restriktioner gælder ifølge Sundhedsministeriet stadig - uanset at der ikke er nogen lov, der ikke giver hjemmel til at slå alle mink ihjel.

Efter opdagelsen, af der ikke var nogen lov, der gav lov til at slå alle mink, planlagde regeringen, at få en hastelov vedtaget. Indtil mandag morgen så det ud til, at den ville blive stemt hjem uden videre stor ståhej. Indtil mandag morgen var der nemlig udsigt til flertal for loven - regeringen og støttepartier er for, og søndag meldte V-formand Jacob Ellemann-Jensen ud, at det var Venstre også.

- Jeg ser ikke, at vi har andre muligheder end at stole på sundhedsmyndighedernes vurdering i en situation som denne. Begynder det største oppositionsparti at så tvivl om vores sundhedsmyndigheder midt i en krise, risikerer vi at ende et helt forkert sted, skrev Jacob Ellemann-Jensen søndag aften.

Men den holdning var det langt fra alle i partiet, der delte, og derfor skiftede Venstre mandag formiddag holdning. Præcist hvad og hvem, der overbeviste V-formanden til et så markant kursskifte er endnu uvist, men det handler nok om både mink-erhverv og politik.

Der er mange Venstre-folk, der mener, at det en alt for drastisk beslutning at nedlægge et helt erhverv på baggrund af de foreliggende oplysninger om sundhedsfaren.

Rent politisk så handler det også om, at her har oppositionen endelig en mulighed for at få indflydelse på en konkret corona-lov - og ikke mindst få noget debat om den, for modsat det tidlige forår er der nu mange, der mener, at det er på sin plads med kritiske spørgsmål.

Blå Blok har hele efteråret været kritiske overfor regeringens håndtering af mink-smitten. Men indtil nu har de ikke kunnet gøre andet end råbe op - regeringen har haft loven på deres side.

Men det har de ikke nu, og det lovgrundlag får de heller ikke tirsdag.

Nu er det en samlet blå blok, der siger nej til en hastelov, og derfor blev regeringen tvunget til at droppe deres planer. En hastelov kræver nemlig ikke blot 90 mandater - men derimod et flertal på tre fjerdedele af Folketinget.

Nu kommer der en en mere normal behandling af lovforslaget - inklusive samråd omkring hele forløbet. Om det ligefrem skaber mere klarhed er tvivlsomt, men muligheden foreligger trods alt.

Det vil helt sikkert blive en heftig debat, og fronterne vil blive skarpt trukket op.

Udfaldet af det hele tyder dog på, at blive det samme som Mette Frederiksen meldte ud onsdag. De danske mink skal aflives, og branchen forsvinder.

For når loven om aflivning af samtlige mink sandsynligvis bliver vedtaget skyldes, det at et markant flertal i Folketinget har erkendt, at de ikke er virologer. Alle partier siger, at de vil læne sig op af videnskab.

Spørgsmålet er bare hvilken videnskab, for forskerne synes ikke helt enige. I løbet af weekenden var mange forskellige forskere på banen - nogen virologer, andre ikke - med deres holdninger. Nogle mener, at det er en overreaktion at aflive alle mink, andre mener det modsatte.

Men i sidste ende er det vanskeligt at forestille sig, at et folketingsflertal vælger at basere en beslutning på hvad enkeltstående forskere mener. Siden 1902 har Statens Serum Institut været at betragte som nationens officielle sundhedsekspertise.

At gå imod deres - og WHOs - anbefalinger vil være særdeles opsigtsvækkende.