Corona-beredskab: - Som at vente på en tsunami

Lige nu er det bare ventetid, forberedelse og uvished, For ingen ved præcist, hvad de næste dage bringer - sengene på pandemiafdelingen i Aalborg har stået klar, men tomme i en uge nu.

Men spørgsmålet er ikke længere, om der bliver brug for dem - kun hvornår der bliver brug for dem. Fredag eftermiddag var der ingen corona-smittede indlagte, men alligevel er det den virus, der fylder mest i tankerne hos alle på Aalborg Universitetshospital.

- Det er lidt som at vente på en tsunami. Vi ved den kommer, men ikke hvornår og heller ikke hvor stor den bliver. Men nu er vi i hvert fald klar til at tage i mod den, siger overlæge Per Thorgaard, der er har været med til at opbygge regionens nordjyske beredskab.

Foreløbig er der slet intet kapacitetsproblem - og det er heller ikke sikkert, at der bliver det. Men det ligner en voldsomt stor udfordring for hospitalet og det samlede danske sundhedsvæsen, der heller ikke før coronaen ligefrem kunne kaldes overbemandet.

I tiden for ikke så længe siden - den første nordjyske corona-smittede i Nordjylland blev fundet for bare fem dage siden - var der mange hospitalsansatte, der fortalte om en stresset og presset hverdag.

Det bliver der ikke mindre af.

Personale er fundet

Alt personale, der skal bruges på det tre-etager høje pandemi-afsnit, er fundet på andre afdelinger. Bemandingsplanen er på plads - hvis alle 50 senge er fyldt op, vil der være lidt flere end 200 sygeplejersker. Ikke på samme tid - men fordelt over hele døgnet.

Personalet bliver hentet fra andre afdelinger på hospitalet. Foreløbigt er der blevet frigjort personale ved at lukke ned for planlagte, ikke livsnødvendige operationer på sygehuset i Farsø, men der vil også blive taget personale fra andre afdelinger,

Julie Valby-Koch skal arbejde som sygeplejerske på pandemi-afsnittet. Hvornår og hvor længe ved hun ikke. Foto: Martin Damgaard.

En del af de sygeplejersker, der skal arbejde på pandemi-afsnittet var torsdag og fredag på kursus på hospitalets NordSim - Center for færdighedstræning og simulation. Her lærte de om de mest nødvendige ting i forhold til behandlingen af corona-patienter. Sygdomsforløbet for de virkeligt syge gør, at en del vil få voldsomme vejrtrækningsproblemer, og derfor skal i respirator eller have ilt på anden måde.

- På min afdeling blev vi spurgt i onsdags, om vi ville arbejde på pandemiafdelingen, og det sagde jeg ja til. Det var faktisk ikke noget jeg havde brug for at tænke over. Jeg vil gerne træde til, når der er brug for mig, siger 26-årige Julie Valby-Koch, der har været uddannet sygeplejerske i knap to år.

Indtil videre som ansat på ortopæd-kirugisk afdeling i Aalborg, men snart på en afdeling, hvor patienter vil være meget hårdere ramte.

- Jeg har tænkt over, hvordan det bliver, men det er enormt svært at forudse. Jeg har set billederne fra Kina, men sådan bliver det ikke her. Det er jeg sikker på. Jeg tror på, at de rigtige tiltag er taget.

- Er du bange for selv at blive smittet?

- Nej, jeg føler mig tryg. Der vil ikke være den store risiko for os, når vi bruger de nødvendige værnemidler som beskyttelsdragt, ansigtsmasker og handsker, siger Julie, der endnu ikke kender vagtplanen. Hvis der ikke sker noget, arbejder hun i næste uge på sin vante afdeling.

Det er ikke alle, der har meldt sig frivillige til at arbejde på pandemi-afdelingen. En del er også blevet beordret til det - og flere kan blive det. De kommer heller ikke til at kende deres vagtplan på forhånd, og selvom de kender deres ferieplan på forhånd, er det ikke sikkert, at den kan blive overholdt.