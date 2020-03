Corona: Manden var ikke så glad, da Grethe kom hjem fra skiferie

- Han er ikke helt tryg ved situationen. Vi ved jo ikke om jeg er smittet, og derfor er det hele noget utrygt.

I sidste uge var Grethe Jeppesen nemlig på skiferie i Livigno - et populært skisted i det nordlige Italien. Indtil videre er der ikke konstateret corona-smitte i byen, men byen ikke ligger ikke langt fra de områder i Norditalien, der har været hårdest ramt af udbruddet. Derfor er byen også et af de steder, som det danske udenrigsministerium fraråder folk at rejse til.

- Allerede på vejen hjem bestemte jeg, at jeg ville undgå at møde alt for mennesker i det næste stykke tid. Mandag så jeg så beskeden fra Sundhedsstyrelsen, der opfordrer alle, der har været i Norditalien til at blive hjemme, og det råd har jeg valgt at følge.

For hende betyder de 14 dages karantæne ikke meget andet end en noget kedeligere hverdag. Hun er på efterløn, og behøver derfor ikke at bekymre sig om en arbejdsgiver. De to veninder, hun rejste med, er begge på arbejdsmarkedet, men ikke de næste 14 dage. De arbejder nemlig begge i jobs, hvor de har tæt kontakt med andre mennesker, og må derfor slet ikke komme på arbejde. Sundhedsmyndighederne har nemlig pålagt sundheds- og plejepersonale at blive hjemme i 14 dage, hvis de har været i risikozonerne.

Netop ældre og i forvejen syge personer er i størst risiko for at blive hårdt ramt og i værste fald dø af covid-19.

Myndighederne råder alle til at følge samme råd – at blive hjemme i 14 dage - hvis man har været i risikozonerne. Sundheds- og ældreministeriet har givet grønt lys til, at epidemiloven også gælder for covid-19-smitte. Dermed kan myndighederne eksempelvis tvinge formodede smittede i karantæne eller behandling.

Perfekt ferie

Selve skiferien gik ellers helt fint - sammen med to veninder rejse Grethe Jeppesen med bus til Italien, hvor vejret var perfekt.

- Det eneste anderledes, vi bemærkede, var at barer og after-ski stederne lukkede klokken 18. Indtil da var de propfulde som sædvanligt. Restauranterne var åbne som sædvanligt, så det var slet ikke noget, der påvirkede vores ferie. Hvis vi ikke havde fået beskeder hjemmefra, så var det faktisk ikke så markant. Der blev snakket en del om Corona, men mest på en sort humoristisk måde.

Så det var faktisk først efter, at hun kom hjem, at Grete Jeppesen blev noget bekymret.

- Selvfølgelig er det noget, jeg tænker på. Men jeg kan jo ikke gøre andet end at se tiden an de næste 14 dage. Heldigvis har jeg slet ingen symptomer, så mon ikke jeg slipper.