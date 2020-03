Corona: Sengene er på plads, men bemandingen er ikke

Foreløbigt står de 50 senge tomme. Indtil videre er der nemlig ikke nogen corona-smittede patienter, der blevet indlagt på den pandemiafdeling, der fredag blev åbnet på Aalborg Universitetshospital.

Foreløbig er Nordjylland ikke så hårdt ramt af virusset - først søndag blev en nordjyde konstateret smittet med Corona, men patienten er ikke så hårdt ramt, at indlæggelse har været nødvendig.

Hvordan det nye sengeafsnit skal bemandes er endnu ikke på plads. Ifølge NORDJYSKEs oplysninger arbejdes der lige nu på højtryk i regionen for at få en plan på plads. Hospitalsledelsen håber, at afdelingen kan bemandes af frivillighedens vej. For at skabe tryghed for de ansatte vil der blive uddannelse til det personale, der skal arbejde der. Der vil blive oprettet et kursus for personalet - det første vil finde formentlig finde sted i denne uge.

Hospitalsledelsen er også ved at finde ud af hvilke aktiviteter, der vil blive lukket ned for. Det vil især blive planlagte behandlinger i såkaldte elektive patientforløb, hvor det vurderes at patienten kan vente med behandlingen. Den endelig plan skulle være på plads i løbet af tirsdag.

Kun seks indlagte

Af de i alt 90 danskere, der er smittet, er der kun seks patienter, der er indlagt.

Men sengene kan hurtigt blive fyldt op. På et pressemøde fortalte Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, at vi snart vil se smittede danskere, der ikke har været i udlandet. Ifølge ham vil der vil i de kommende dage og uger være tilfælde af danskere, der bliver smittet herhjemme.

Sundhedsstyrelsen har tidligere vurderet, at op mod 500.000 danskere kan rammes af coronasmitten, og at op mod 10.000 vil kræve indlæggelse. Derfor er alle regioner blevet bedt om at tælle op, hvad de kan stille med af intensive sengepladser i tilfælde af et større coronaudbrud i Danmark. Ifølge Berlingske er der lige nu 431 respiratorpladser, 112 sengepladser med mulighed for anden intensiv behandling end respirator og 603 opvågningspladser i det danske sundhedsvæsen.

Lidt over 50 testet

Søndag skrev Aalborg Universitetshospital i en intern besked til de ansatte, at der siden uge 9 er blevet testet lidt over 50 personer. Det er betragteligt under det antal, der er blevet testet i de andre landsdele - i Region Midt var der alene i weekenden 71, der blev testet i den drive-in test, der er opstillet af Aarhus Universitetshospital. 15 af dem blev

I alt er 770 danskere i påbudt karantæne. Hvor mange af dem, der er nordjyder er uvist - men det er efterhånden en del. Hos Telenor, hvor den corona-smittede arbejder, er 29 ansatte sendt i hjemmekarantæne. På de nordjyske hospitaler er der mindst 15 ansatte, der er i karantæne.

På Rosendalskolen i Hobro og på Lundergårdskolen i Hjørring er to personer kommet i 14 dages karantæne for at undgå at smitte, hvis de selv er smittet med virussen. På Rosendalskolen i Hobro er en lærer blevet sendt i hjemmekarantæne af Sundhedsstyrelsen. Ifølge TV2 Nord skyldes det, at et af lærerens familiemedlemmer er blevet testet positiv. På Lundergårdskolen i Hjørring er en elev kommet i 14 dages karantæne. Eleven og hans far er kommet i karantæne i lørdags, efter de har været i kontakt med en person, der er testet positiv for coronavirus. Ingen af de to har dog symptomer, oplyser Lundergårdskolen på Aula.

Der er også en del mennesker, der har fulgt Sundhedsstyrelsens opfordring om at gå i frivillig karantæne efter at have været i enten Norditalien, Iran eller Kina.

Mangel på udstyr

Søndag meldte både Århus Universitetshospital og Rigshospitalet ud, at deres lager af testudstyr snart er ved at være tømt. Hvordan lager-situationen af testudstyr ser ud i Nordjylland kunne er uvist - Region Nordjyllands pressekontor henviser til at myndighederne nu er ved at indsamle oplysninger hos alle regioner, så der kan laves et nationalt overblik.

Lægemiddelstyrelsen har til medwatch.dk oplyst, at de ikke har kendskab til, at der på nuværende tidspunkt skulle være hospitaler, som er løbet helt tør for testudstyr. Styrelsen meddeler også, at de aktivt og helt ekstraordinært vil gå ind og omfordele udstyr mellem forskellige hospitaler og regioner, hvis det skulle blive tilfældet.

Det kan dog sagtens blive tilfældet, for testudstyr er sammen med håndsprit og ansigtsmasker lige nu efterspurgt over hele verden.