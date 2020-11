Den vrantne statsminister er væk: Mette Frederiksen var tilbage med overskud

Bussen ligner en, der engang kørte Tvind-elever til Afrika, og da passagerne strømmer ud og begynder at slå på grydelåg ligner det mest af alt, at Lars von Trier er i gang med at optage Idioterne 2.

Men det er ikke en film, det er såmænd bare Mette Frederiksen, der er på besøg på Hjørring Gymnasium, og da hun stiger ud af minister-audien, vinker hun venligt til de hidsige mennesker, der kommer fra forskellige grupperinger som partiet JFK 21 og Nordjylland for frihed.

Allerede ved ankomst er det tydeligt, at Mette Frederiksen ikke virker som en, der er synderligt påvirket af den seneste tids turbulens. Hvor hun var noget vranten på tv i sidste uge, så var hun torsdag tilbage med overskud.

Flokken udenfor kan ikke engang kaldes en udfordring for statsministeren - nærmere tværtimod, for stik mod deres vilje ender de som en demonstration af, at Danmark ikke er et diktatur stramt styret af diktator Frederiksen. I virkelige diktaturer får systemkritikere ikke lov til at stå to meter fra statschefen og skrige landsforræder, men i Hjørring kan flokkens profet, Mads Palsvig, ubesværet skrige alt, det han vil og endda streame det på Facebook. Kim Jong-un har beordret halshugning for mindre, og hvis Danmark virkelig var som Nordkorea, var han ikke kommet med bussen hjem.

Men som bekendt er der andre kritikere med mere substans, og i forrige uge kunne det godt se ud som, at statsministeren var noget rystet over sagen. Efter halvandet år som statsminister uden videre ballade og egentlige nedture lignede det pludselig en krise, der kunne få større konsekvenser end en minister-afgang.

Men det får den næppe. Nok er sagen ikke afblæst endnu, men der er mere ro på.

Onsdag svarede hun til en haste-forespørgelsesdebat, og de svar efterlod nok flere spørgsmål , men først og fremmest en uforløst opposition, der heller ikke denne gang for alvor fik skovlen under hende.

For nok er der stadig noget at komme efter, regeringen har begået alvorlige fejl, men indtil videre er dramaet forbi.

Torsdag eftermiddag gav en tydeligt berørt statsminister en klokkeklar undskyldning til minkfarmerne, og for mange vil det være et slags punktum. Længere kan hun ikke gå uden at gå af, og det kommer ikke til at ske.

Et mistillidsvotum var der ikke 90 stemmer for - at Venstre glemte at stemme gjorde ingen forskel - og første afsnit af Den Store Minkskandale sluttede torsdag, da Folketinget skulle tage stilling til, hvordan sagen i det hele taget skal undersøges. Tre forslag var på dagsordenen, men ingen fik flertal, og nu skal Udvalget for Forretningsordenen igen undersøge, hvordan sagen skal undersøges.

Det er ikke nogen cliffhanger, der får befolkningen til vente i spænding på næste afsnit, og for blå blok er sagen endt som frygtet. Uanset hvilken undersøgelsesmodel, det ender med, så kommer det til at tage lang tid, inden der foreligger noget resultat, og nogen kommission kommer der kun på den her side af et regeringsskifte, hvis de radikale skifter mening.

For regeringen er det derimod bedst tænkelige udgang.

Det sagde Mette Frederiksen til NORDJYSKE Som alle andre medier fik NORDJYSKE også mulighed for at stille to spørgsmål til statsministeren. - Der har været talt om grundlovsbrud, og mistillidsvotum. Hvor alvorlig er sagen for regeringen? Grundlovsbrud er der ikke tale om. Det foregik også klart af debatten i folketingssalen i går. Det ændrer ikke på, at der er sket fejl og det har jeg beklaget – ikke mindst overfor minkavlerne og deres familier. Nu står vi der hvor jeg håber på, at vi snart kan få lavet en aftale om kompensation til minkavlerne. Men vi skal huske, at der fortsat er en ting, der overskygger alt andet, og det er danskernes folkesundhed. Den allervigtigste opgave er fortsat at holde epidemien under kontrol. - Der har været kritik af grundlaget for nedlukningen af Nordjylland – NORDJYSKE har påvist fejl i rapporten fra SSI. Var grundlaget i orden? Jeg har ikke grundlag for at betvivle indstillingen fra sundhedsmyndighederne. Det handler både om, at vi heroppe har set for meget smitte fra mink og mutationsspørgsmålet. Derfor var det vurderingen, at smitten skulle inddæmmes. Det er så gået over al forventning, ikke mindst fordi nordjyderne har ladet sig teste, og derfor har vi også kunnet løfte næsten alle restriktionerne. VIS MERE

I Hjørring hverken lignede eller lød Mette Frederiksen da heller ikke som en statsminister i krise, og slet slet ikke som en, der tvivler på, at hun og regeringen sidder sikkert.

Det gør de efter alt at dømme også. For der er en virkelighed uden for Facebook og Christiansborg, og her er vreden knap så udtalt. Her findes der vigtigere sager end en mulig undersøgelseskommission, og det er også værd at notere, at i virkeligheden er der stadig er en betydelig opbakning til statsministeren.

Nok er debatten blevet hidsigere, splittelsen i nationen større, men at der skulle være et folkeligt flertal for valg og regeringsskifte er der ikke meget, der tyder på. Første meningsmåling efter mink-sagen viste nedgang for S, men de står stadig bedre end seneste valgresultat, og rødt flertal er der også i den måling.

På gymnasiet var der heller ikke stemning af mistillidsvotum - nærmere en varm og noget benovet modtagelse af statsministeren. Overhovedet ingen protester, og faktisk var der nogle af eleverne, der spontant begyndte at klappe. Den modtagelse siger selvfølgelig ikke alt, men at Mette Frederiksen kan få en så varm modtagelse på en skole med 750 elever i en kommune, der først lige er genåbnet, siger trods alt noget - og mindst, at der er helt skudt forbi at tale om folkeligt oprør mod hende.

Under de tre timer i Nordjylland - efter Hjørring skiftede hun til gummistøvler og besøgte en i gård i udkanten af Øster Brønderslev - var Mette Frederiksen tilbage i topform.

Bedste bevis for det var vel nok, at ingen af spørgsmålene fra den anseelige mængde af medfølgende pressefolk fik statsministeren til at tøve. Hun afviste igen grundlovsbrud, manglende grundlag og lovede ikke noget om mildere jule-restriktioner. Alle spørgsmål blev besvaret uden tøven, og uden at der egentlig kom andet nyt frem end, at statsministeren tydeligvis vurderer, at situationen er under politisk kontrol.

Til gengæld måtte hun tænke sig lidt om da to udsendte fra gymnasiets skoleblad spurgte hende om hendes yndlingsfrugt. Det er appelsin.