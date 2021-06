- Det vil være en katastrofe, hvis man kun kan tage en uddannelse i de store byer

Kravet om, at Aalborg Universitet skal nedlægge ti procent af studiepladserne er væk, men alligevel ender det sådan.

Kort før sommerferien blev et stort flertal på Christiansborg enige om en aftale, der i de kommende ti år kommer til at ændre ganske markant på det danske uddannelsessystem. For regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne vil have færre studerende i de fire store byer, flere i de mindre.

Godt nok fik SF og Enhedslisten ændret kravet om, at universiteterne skal nedlægge pladser til kun at være en målsætning, men spørger man uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) lyder det krav og målsætning nærmest som det samme.

- Hvis ikke uddannelsesinstitutionerne arbejder aktivt for at få det til at ske så må partierne mødes igen, og se på hvordan vi får det til at ske. Jeg forventer selvfølgelig, at når et så bredt flertal i Folketinget beder uddannelsesinstitutionerne om at bidrage, så sker det også. Selvfølgelig lytter vi til deres bekymring, og derfor ligger der også en inddragende proces, hvor institutionerne selv komme med deres bud på hvordan de selv løser opgaven.

- Du kalder det en inddragende proces, men på bundlinjen lyder det som at målet er helt fast. At der skal være færre, der tager en uddannelse i de store byer, og flere der tager en i mindre byer?

Ja. Det er sådan det bliver. Vi går op i mod den centralisering. Om ti år skal vi ikke se på en Danmarkskort, hvor der er centraliseret yderligere.

For Nordjylland betyder aftalen, at der bliver færre pladser i Aalborg, men til gengæld kommer der en håndfuld nye uddannelser til landsdelen. De nye uddannelser får endda flere penge.

- Hvorfor skal uddannelsesinstitutioner udenfor de store byer have flere penge per studerende?

- Fordi det er dyrere at uddanne unge udenfor de store byer. Det koster mere end at have en uddannelse i Thisted og Hjørring end det gør i Aalborg. Det kan for eksempel være, fordi holdene er mindre eller det samlede udbud er mindre. Der er jo nogen stordriftsfordele, der ikke findes i de mindre byer. Samfundsøkonomisk skal vi passe på, at vi ikke centraliserer det hele fordi det umiddelbart vil være billigere. I sidste ende vil det kun blive dyrere for vores land, hvis alting centraliseres.

- Hvorfor er det så vigtigt for jer, at få flyttet uddannelser ud?

- Det er vigtigt, at uanset hvor man bor i Danmark så har man adgang til uddannelsen. Vi vil rigtig gerne have, at der er flere unge, der får en uddannelse, og det kræver, at der ikke er for langt. Samtidig kan vi se, at der over en årrække har været en centralisering, der kun ser ud til at fortsætte. Hvis vi ikke politisk tager styring, og går op i mod suget ind mod de største byer samtidig med faldende ungdomsårgange, så vil vores mindre uddannelsessteder komme under massivt pres. Det vil være en katastrofe hvis vi bare lader den centralisering fortsætte. VI vil vil noget andet for Danmark. VI vil have, at man kan uddanne sig over hele landet, vi vil, at uanset hvor virksomhederne ligger så har de adgang til kvalificeret arbejdskraft. Uanset hvor man bor skal ens børn have undervisning af en uddannet skolelærer. Det er noget helt basalt for et Danmark i balance. Jeg er glad, for at jeg har bred politisk opbakning – det sikrer, at planen holder de næste ti år.

- Er det ikke vigtigere, at de unge får en uddannelse fremfor hvor de får den?

Det afgørende er, at vi har flere, der får en uddannelse og allerhelst flere steder i landet. Hvis vi decentraliserer yderligere, så vil vi rykke uddannelsesmuligheder væk fra mennesker, og vi risikerer, at færre får en uddannelse. Jeg var for nylig i Thisted, og tale med både pædagog- og sygepleje-studerende, og de kunne altså fortælle, at de kun var på den uddannelse, fordi den lå lokalt i Thisted. Det havde ikke været muligt for dem at tage uddannelsen i Aalborg. Men det betyder altså også noget for vores lokalsamfund. Det betyder noget for lokale arbejdspladser. Uddannelse er en enorm kraft for et lokalsamfund - både for den enkelte, men også for samfundet er det vigtigt.

- For mange unge handler det jo ikke kun om uddannelsen, men også om hvor uddannelsen er placeret. Risikerer I ikke, at det bliver svært at få unge til at søge ind på uddannelserne i de mindre byer?

- Det handler om, at vi politisk sætte rammer op, så de største byer ikke suger der hele i en tid med faldende ungdomsårgange. Så risikerer vi, at uddannelsesteder udenfor storbyerne lukker, og så vil nogen helt sikkert være afskåret fra at tage en uddannelse.

- Da du var færdig på gymnasiet i Fjerritslev flyttede du selv til København for at tage en uddannelse. Skal andre ikke have den mulighed?

- Vil man gerne vil flytte til en større by eller helst vil blive boende, hvor familie og venner er, så skal man have muligheden for det. Der kommer fortsat til at være fin mulighed for at læse i vores største byer. I Nordjylland er det 90 procent, der tager deres videregående uddannelse i Aalborg. Det vil der også være masser, der kan gøre i fremtiden, ligesom der også vil være masser, der kan flytte fra provinsbyer til København. Men det skal bare ikke være sådan, at resten lukker. For så fratager vi muligheder for andre. Det handler ikke så meget om, hvad det enkelte unge menneske ønsker, det handler om et overordnet samfundsblik på, at vi ikke skal udsulte dele af landet.