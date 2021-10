Dobbeltmoral i DR: De har selv været med til at lokke unge piger til sugardating

Moral kan være godt, men dobbeltmoral er det yderst sjældent.

Lige nu har Danmarks Radio travlt med at være begge dele.

Det handler om sugardating, hvor DR på den ene side er moralens vogtere. Et hold af statsradiofoniens journalister har brugt en rum tid på at tjekke annoncer på to hjemmesider, sugardaters.com og sugardating.dk, og her har de fundet bevis på, at danske piger og kvinder bruger siderne til at annoncere for salg af sexuelle ydelser. De har gjort det chokerende fund, at en af annoncerne lyder sådan her: Gensidig lækker sex med yngre Q mod lommepenge.

Det modsatte vil være en overraskelse - ingen har vel nogensinde troet, at det handlede om andet end sex for penge, og at sugardating skulle være andet, og mere end prostitution er der ingen grund til at betvivle.

At det forholder sig sådan har DR nemlig fortalt i lyd, tekst og billeder mange gange. Nu får emnet så endnu en tur i manegen, og det er der to oplagte forklaringer på.

Den pæne af dem lyder på, at det er et væsentligt samfundsproblem. Problemet er der, og det er reelt nok - i særdeleshed for mange af de piger og kvinder, der rammes af de ofte barske konsekvenser ved at vælge den branche - men det er ikke større end da DR i foråret senest bragte samme kritik.

Den mindre pæne og mere kyniske forklaring er, at der er godt med klik og seere i emnet. Det er ikke kun i sugardating-branchen, at sex sælger. Det gælder også i mediebranchen, og det ved DR selvfølgelig. I sensommeren havde de fokus på en anden porno-hjemmeside, onlyfans, og serien om de to psykisk sårbare kvinders - af DR kaldet våde veninder - kamp for at få succes i pornobranchen blev et streaminghit af de større.

Nu er de tilbage ved sugardating, og også denne gang forarger det eksperter og politikere.

Men de kunne passende også være forargede på budbringeren. For DR bærer også et ansvar - i særdeleshed for udtalt dobbeltmoral. Folkene bag sugardating-siderne er nemlig næppe kede af, at DR igen bringer dem i fokus, for det tiltrækker både nye mænd og unge kvinder.

Søndag fortalte DR om en af dem. I artiklen En sugardaters dagbog beretter en ung kvinde om sin tid som sugardating-prostitueret, og det er en ulykkelig fortælling, der endte med selvmordstanker og indlæggelse på psykiatrisk hospital.

At hun traf det valg skyldes en ting: Hun så tv.

Som DR selv skriver: Thea startede med at sugar-date som 19-årig, inspireret af en DR3-dokumentar om en ung kvinde, der drak champagne og forelskede sig i sin “sugardaddy”.

Det ville klæde DR at bruge nogen af deres massive ressourcer på at undersøge hvor mange unge piger, der som Thea lod sig lokke af den tv-udsendelse.