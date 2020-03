Efter 11 dage med Corona: Der er sket fejl, men Danmark er et godt land. Også nu

Det synes som en evighed siden, men det er faktisk ikke mere end 11 dage siden, at alting nærmest var som det plejede. Frygten var til at overse. Der var kunder på restauranter og hos frisører, kø i lufthavnen af folk, der skulle på ferie og vel nok også nogen, der brokkede sig over vejret.

Dengang vi stadig troede på, at det ikke ville komme her. Som om vi stadig troede på både velfærdsstatens og egen udødelighed.

At den slags virus ikke var noget at bekymre sig om - den rammer kun Afrika, i Kina og så lidt i Italien, men de har jo traditionen tro heller ikke det store styr på sagerne.

Skulle virus endelig ramme os så ville verdens bedste sundhedssystem stå klar til at tage i mod med åbne arme og frie senge.

Det er kun 11 dage siden at den sorgløse tid sluttede. Siden er alt - ALT - ændret. Hvor meget giver det nærmest ingen mening, at skrive om. De seneste dage har været de mest dramatiske i nationens historie siden 2. verdenskrig - og det er for tidligt at sige, at det ikke vil udvikle sig til at være mere voldsomme.

Der er ingen, der ved hvad der sker i de næste uger. Bud er der ellers nok af, men ingen uden forbehold. For det er en usikker tid.

Men efter den første uge er der ting, der står fast.

1: At advarsler virker - men muligvis ikke nok.

Da dronningen talte til folket stod alvoren klar for de fleste. Bortset fra nytårstalerne var det første gang siden 2. verdenskrig at regenten talte direkte til folket. Hendes tale var myndighedernes sidste skud - hvis ikke det virkede så ville ingen advarsel virke.

Men ikke alle tog det seriøst, og takket være de, der ikke kunne vente med at drikke rosé i forårssolen sammen med tusindvis af andre i storbyerne, de, der ikke kunne vente med at tage ud at købe diverse til haven, og de, der stadig synes det hele er noget pjat så har myndighederne kun et tiltag tilbage. Udgangsforbuddet. Det er der ingen, der har lyst til - men alternativet er bare værre.

2: Myndighederne har taget alvorligt fejl - og haft ret.

Den største fejl indtraf længe før nedlukningen - siden SARS-udbruddet har forskere advaret om, at en virus, der kunne gå verden rundt, var en reel trussel. Men i den vestlige verden blev der ikke lyttet. Det var også en åbenlys fejl, at Sundhedsstyrelsen i februar meldte ud, at der ikke var grund til at frygte corona. Der er også rejst alvorlig kritik af, at der ikke er testet nok.

Der har været flere fejl, og der vil komme endnu flere. Men ser man på hvordan andre EU-lande har håndteret situationen så har de danske myndigheders respons været bedre. Det danske Udenrigsministerium var hurtigt ude med meldingen om, at nu skulle danskere se at komme hjem, og det er der mange tusinde danskere, der bør være glade for. De nåede hjem inden den store lukning begyndte. Rundt om i verden sidder der hundredtusinder af europæere, der ikke nåede det, og de er fanget i en aldeles ubehagelige situation.

3: Vi har et stærkt demokrati.

Vores demokrati fungerer endnu. Hastelove og hjælpepakker er vedtaget af et enstemmigt folketing. Det fortæller alt om situationens alvor at enigheden strækker sig fra Enhedslisten til Nye Borgerlige - de uenigheder, der har været er hurtigt blevet løst. Der ikke den store tvivl om, at den enighed er værdsat af vælgerne. Fløjpolitik skal nok komme tilbage - men lige nu er der ingen, der savner den.

4: At det lige nu er meningsløst at vente på evidens.

Umiddelbart efter, at de danske grænser var blevet lukkede krævede den radikale partileder, Morten Østergaard, en redegørelse for evidensen bag beslutningen. Den evidens blev lynhurtigt ligegyldig, da alle lande fulgte efter. Hvorvidt han holder fast i det krav er uvist - i hvert fald er det ikke noget, Morten Østergaard har kommenteret på i sine ellers mange opslag på de sociale medier.

Udviklingen er gået - og går så hurtigt - at der ikke kan skaffes evidens, for den findes ikke.

Selvfølgelig bør regeringens beslutninger diskuteres. Og kritiseres. Men det kan kun blive på bagkant.

For der har kun været begrænset tid til at gøre det inden. I et meget delt og omtalt indlæg skrev en københavnsk kommentator - angiveligt kendt fra fjernsynet - at regeringens beslutninger bør hvile på et velovervejet, sagligt og gennemdiskuteret grundlag.

Det er rigtigt i normale tider, men ikke nu. Problemet med corona er, at det ikke afventer på demokratisk beslutningsproces. Det venter ikke på evidens eller saglighed og slet ikke på at folketinget - eller noget parlament- for sagen gennemdiskuteret. Den københavnske kommentator kommer da heller ikke med noget bud på hvor lang tid, der bør afsættes til diskussionen.

5: At Corona godt kan blive farligt for demokratiet.

Ikke fordi, der nu træffes beslutninger der ikke afventer høringssvar og første, anden og tredje behandlinger.

Men fordi demokratier ikke kan handle lige så hurtigt og brutalt effektivt som Kina kunne. Den måde, det kinesiske styre fik inddæmmet virus på, blev stærkt kritiseret i Vesten - med gode grunde, for det var voldsomt, skræmmende og indeholdt en nærmest total tilsidesættelse af grundlæggende frihedsrettigheder.

Men de brutale tiltag virkede. Kina fik stoppet smitten hurtigere og mere effektivt end noget demokrati ville kunne gøre.

Når det hele falder til ro vil der helt sikkert være en del, der gerne så, at myndighederne også i demokratiske lande fik vide beføjelser til at agere hurtigere og mere effektivt næste gang. Og der vil helt sikkert også være politikere, der står klar til at levere.

6: At Danmark er et godt land - også nu.

Landet fungerer. Mange funktioner er lukket ned, men endnu flere holdet åbent 24/7. Der er rigtig mange, der tager del i, at få det til at fungere - butikspersonale, chauffører, politi, ansatte på plejehjem og i særdeleshed de, der arbejder i frontlinjen på hospitaler.

Det er de mennesker, der holder samfundet oppe. Med en lettere omskrivning af Churchills berømte ord: Aldrig har så mange haft så mange at takke for så meget.

I de næste uger vil der komme stadigt større huller i velfærdsstatens sikkerhedsnet, nogle vil komme til at mange samfundets hjælp i alvorlig grad, og der vil ikke engang være mange steder at klage over uretfærdig behandling.

Men det til trods så vil Danmark fungere bedre end faktisk noget andet sted.

Efter det pressemøde, hvor Mette Frederiksen lukkede Danmark ned, skrev NORDJYSKE, at det var svært at forestille sig, at vi lige nu kunne have en bedre statsminister. På den front er der intet ændret. Hvis man tror, at hun bare læser op af papirer skrevet af Martin Rossen eller andre særlige rådgivere har man misforstået. Det er ikke rådgivere, der dikterer hende - det et omvendt. Der er stadig ingen grund til at mistænke at hun agerer som hun gør med andet mål end at gøre det bedste for landet. For corona-regningen kommer også til at ramme hende - det økonomiske råderum er væk, og der vil ikke være råd til ret mange velfædsforbedringer eller en dyr klimalov, og anklagerne om løftebrud vil stå i kø.

For regningen bliver gigantisk.