Efter branden: Nærmest alt for meget hjælpsomhed

Hvor hurtigt kan man skaffe en bil med en chauffør, der kan bakke med en trailer?

Ganske hurtigt - i hvert fald hvis formålet er godt nok. For der gik ikke mere end en time fra efterlysningen af chaufføren til der var fundet en. For danskerne - i det mindste dem fra Hobro - er et ganske hjælpsomt folkefærd, og det var let at finde en chauffør, der gerne ville køre for det gode formål: At hjælpe de mennesker, der søndag blev hjemløse, da en brand raserede en boligblok i Stoldalen i Hobro. De fleste er dem er mennesker, der er født et andet sted end Danmark, og omtrent halvdelen af dem havde ikke nogen indboforsikring.

Siden søndag aften har der nærmest været kø for at komme til at hjælpe - flere hundrede har været forbi med alt muligt, og nu er der ganske enkelt ikke plads til mere i de to lokaler, som Idrætscentret har udlånt til formålet.

- Hej. Det er så dejligt med alle de donationer med møbler, men lige nu kan vi ikke tage mere ind der er fyldt op. Folk har været så søde til at aflevere og donere, at vi simpelthen ikke har mere plads, lød det tirsdag aften i et opslag i Facebook-hjælpegruppen.

Lokalerne er proppet med donationer. Især tøj kom der hurtigt nok af - allerede mandag aften meddelte folkene bag indsamlingsgruppen, at nu var der ikke brug for mere tøj.

Faktisk har godheden været så stor, at enkelte nærmest er blevet fortørnet over, at der ikke lige nu var brug for deres donation.

- Min søster har forgæves prøvet at finde ud af hvad der cirka mangler og ikke mangler, fordi hun faktisk har været ved at lave en lille indsamling. Men når hun spørger om hvad der mangler og ikke mangler får hun bare svaret tilbage, at der mangler ingenting (på en ret så negativ måde føler hun), hvilket vi tænker da ikke kan passe, når så mange mennesker/familier blev berørt af det, vi er godt klar over der mangler plads, men det kunne vi nok finde løsning på, skriver en Hobro-borger.

Overrasket over succesen

Det er ikke kun private, der har budt ind. Også en del af byens erhvervsliv vil hjælpe.

Pølsehuset tilbød en gratis durumkebab til de ramte, Rema 1000 stillede en indkøbsvogn op til de kunder, der gerne ville donere et indkøb, og tirsdag dukkede en del af byens fodboldspillere op med en sæk med bolde.

- Det har været helt overvældende. Jeg havde slet ikke regnet med, at så mange ville hjælpe, siger en glad Dina Berwald, der satte det hele i gang søndag aften.

Kort efter at hendes datter, Kia, havde ringet til hende og fortalt om branden, gik Dina i gang. Først tog hun ud til Hobro Idrætscenter, hvor mange af de, der havde mistet deres bopæl, opholdt sig. En del af dem kendte hun, nemlig de unge, der kommer i Mariagerfjord Ungdomsskole, hvor Dina arbejder.

Det var dem, hun i første omgang ville ud for at trøste, men da hun kom ud i hallen, blev hun klar over, at det ikke kun var trøst og velmenende ord, der var brug for. Beboerne stod i hallen og manglede alt. Helt basale ting som tandbørste og tandpasta og ting til personlig hygiejne.

Det skrev hun i et opslag på Facebook søndag aften, og derefter gik det stærkt - faktisk helt overvældende stærkt.

Næste udfordring bliver at få flyttet alle donationerne.

- Vi har lokalerne i hallen til fredag aften, men vi har heldigvis lånt andre lokaler hos Blå Kors, så der håber vi, at vi kan få flyttet møblerne over. Der kan de stå indtil familierne har fået et permanent sted at bo, siger Dina Berwald.

I første omgang bliver alt fragtet ud til Blå Kors, og der vil det blive opbevaret, indtil alle de brandramte er blevet genhuset og har et sted at hente møbler til. Det overskydende tøj vil blive hentet af Røde Kors, der vil bruge det i deres genbrugsbutikker.

