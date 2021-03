Leder: Egholm er altså ikke særlig vigtig for hele byen

Der er naboer, ingen gider.

Naboer, der larmer, ødelægger udsigt og spolerer idyllen. De fleste vil mene, at et værested for udadreagerende socialt udsatte er en god ide, men de færreste vil mene, at det er en god ide, at det skal placeres i nabo-ejendommen.

Heller ikke motorveje er videre kønne at se på.

Men de er nødvendige - for langt de fleste er samfundsinteressen så åbenlys, at det ikke handler om, at der skal bygges en 3. Limfjordsforbindelse, men kun om hvor.

Et mindretal er - helt fair - modstanderne af asfalt, personbiler og flere forbindelser over fjorden.

Men et stort flertal - vel nærmest alle bilejere - kan godt se fidusen i motorveje.

Ingen har selvfølgelig lyst til en motorvej i baghaven, men omvendt skal det heller ikke tage timer at komme til nærmeste tilkørsel.

Men ingen veje - slet ikke firesporede- kan anlægges, uden at det generer nogen. Veje larmer, forurener og kræver plads. Hvis der kan bygges en motorvej, uden at den generer nogen, vil der ikke være brug for den.

Men i debatten om en forhåbentligt kommende 3. Limfjordsforbindelse lyder det nærmest som om, at et ekstra tunnelrør samt den nødvendige udvidelse af de eksisterende veje i Aalborgs østlige ende kan bygges, uden at det generer nogen som helst.

Virkeligheden er en anden. Der bor også mennesker i Nørresundby, Gug, Aalborg Øst og Vejggard, og at de vil blive ramt præcis som naboerne til en Egholm-forbindelse, er ikke noget, der har været nævnt som et problem af de, der nu taler varmt for en udvidelse af tunnelen.

Men det vil de, og det vil hele området. Der kommer flere biler, og de belaster.

Muligvis bor der ikke en sjælden gås i de områder, der vil blive yderligere belastet af en udvidelse af hele strukturen omkring tunnelen, men der findes også natur her.

Egholm er ikke det eneste sted i kommunen, at folk går søndagstur, og det er en stramning, at den lille Limfjordsø skulle være af særlig vigtighed for hele byen.

Mange aalborgensere har aldrig været der, mange har været der en gang eller to til et klassearrangement, og konstateret, at det mest spektakulære var færgeoverfarten. Langt det meste af den 605 hektar store ø er er ganske almindelige, flade landbrugsmarker, der på ingen måde kan kaldes et naturskønt udflugtsmål.

I øvrigt vil en motorvej ikke fylde hele Egholm. Den del af øen, de fleste ser, vil ikke blive berørt, af andet end noget larm.

Om det vil holde folk væk er tvivlsomt. Nærhed til motorvej har i hvert fald ikke holdt aalborgensere fra at gå søndagstur i Østerådalen, der nærmest er omringet af store veje.

Den ultimative, uspolerede naturoplevelse er det selvfølgelig ikke, men sådan er det at bo i en by. Skovens dybe, stille ro må man finde et andet sted.