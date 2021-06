En hel by skal ikke leve i risiko for nedlukning, fordi en håndfuld beværtninger skal holde åbent

Andre corona-restriktioner kan virke uforståelige, men balladen om smitte-tryk i Jomfru Ane Gade sprænger simpelthen skalaen.

Det er ganske enkelt umuligt at finde fornuft i, at gymnasieelever ikke må komme i skole, men gerne gå på bar. Indtil videre er der da heller ikke fremført antydningen af argument for, at fest og fadøl er vigtigere end uddannelse.

Indtil videre er der ingen, der har kunnet pege på meningen med at lukke for adgang til lokalhistorisk arkiv men ikke til Jomfru Ane Gade.

Så længe vi som samfund gør mest muligt for at begrænse smitten - og bruger to milliarder om måneden på at teste - kan det kun kaldes absurd, at der stadig er tilladt at feste i Jomfru Ane Gade. Det er reelt en hel by, der skal leve med risiko for lokale nedlukninger alene for at en håndfuld beværtninger kan holde åbent.

For smittetallene fra Styrelsen for Patientsikkerhed efterlader ingen tvivl om, at Jomfru Ane Gade er det sted i Danmark, hvor der sker mest smitte. Så længe der er åbent i Gaden vil Aalborg balancere på kanten af nedlukning, og med udsigt til både bedre vejr, sommerferie og studenteruge vil det kun blive værre.

En nedlukning vil koste omsætning i Gaden. Men så må hjælpepakkerne forlænges. For set i et større perspektiv koster det endnu mere at lukke skoler, fitnesscentre og indendørs kultur- og fritidsaktiviteter ned.

En nedlukning vil selvfølgelig ikke afholde unge fra at mødes og feste - det vil kræve en kontrol ingen har lyst til indføre, og ville også være at gå alt, alt for vidt. Men festen skal spredes ud - at det giver flere smittede når flere tusinde mødes til samme fest overrasker ikke nogen.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen har helt ret, når han efterlyser muligheden for at kunne lukke gaden. Som sagen er Aalborg Kommune pålagt at gennemtvinge alle mulige tiltag i de ramte sogne - men det tiltag, der vil have den allerstørste effekt, må ikke bruges.

Som minimum skylder sundhedsministeriet og minister Magnus Heunicke at svare på, hvorfor det er sådan. Hvis der findes et fornuftigt svar ville alle gerne høre det.