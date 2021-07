England tabte mere end en finale

Det var bare et spørgsmål om tid, faktisk kun minutter.

Knapt havde den italienske målmand, Gianluigi Donnarumma, reddet det afgørende straffe, og sikret, at pokalen ikke var coming home, men derimod skulle til Rom, før beskæmmende racisme flød over på sociale medier.

For den unge mand, der brændte det altafgørende spark - 19-årige Saka - er sort og derfor kunne en del ikke nøjes med at brokke sig over et håbløst spark, men endte i stedet med med racistiske angreb mod en ung mand, der reelt bare havde gjort sit bedste. For så let er det heller ikke at stå foran hele nationen og tage det afgørende spark. Uanset hudfarve vil det være karrierens sværeste spark, men brænder man betyder hudfarven noget. Så handler det nemlig ikke længere kun om fodbold. At de to foregående spark også blev brændt af to andre unge, sorte spillere var bare med til at piske den racistiske stemning op.

For havde det været Kane eller en anden hvid spiller ville ingen have brugt emojs af aber, bananer eller højere træer.

- Boris Johnson sagde, at det var i orden at buhe af de spillere, der kæmper for lighed og mod racisme. Det begynder i toppen af samfundet. Jeg var ikke det mindste overrasket, da jeg vågnede op til overskrifter om racisme. Da de tre spillere brændte, var jeg helt sikker på, at det ville ske, lød det efterfølgende fra den tidligere fodboldspiller, nuværende kommentator Gary Neville.

Afsendere af de racistiske beskeder er næppe toneangivende medlemmer af den engelske overklasse, men Neville var ikke i tvivl om, hvor ansvaret i sidste ende skal placeres.

- Det begynder i toppen af samfundet. Boris Johnson sagde, at det var i orden at buhe af de spillere, der kæmper for lighed og mod racisme, lød det fra Neville.

Det har han ret i. For den engelske premierminister Boris Johnson og andre fra regeringspartiet har aldrig taget afstand fra de buh-råb, der har mødt de engelske spillere, når de før kampene gik på knæ. At Boris Johnson i sidste ende alligevel klappede af spillernes aktion betyder ikke, at han tager problemet alvorligt - det tæller kun som et bevis for, at ingen politiker kan matche et vindende landshold i popularitet,

For han og de andre har aldrig taget deres kamp mod racisme alvorligt - nærmere har de benægtet, at der overhovedet skulle være et problem.

Men det er der åbenlyst, og de engelske spillere har desværre stadig meget andet end bare point at kæmpe for.

At en del føler sig svært krænket over, at de går på knæ, kan kun tolkes som et forsøg på at benægte eksistensen af racismen. Spillerne på knæ hylder ikke Black Lives Matters - Martin Luther King gik på knæ år før England senest vandt en pokal - men de kæmper for deres ret til ikke at blive udskammet for deres hudfarve.

Stik modsat en stor del af fanskaren fortjener de engelske spillere anerkendelse. For deres kamp er større end fodbold, og derfor tabte England også mere end en finale søndag aften.