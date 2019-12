Formand går fra LA - nu vil han i byråd for Venstre

Liberal Alliance i Nordjylland skal på jagt efter en ny formand. Den hidtidige, Michael Vajhøj, har nemlig sagt farvel til både jobbet og partiet.

I stedet har Michael Vajhøj meldt sig ind i Venstre, hvor han vil fortsætte sit politiske arbejde.

Årsagen til hans farvel til Liberal Alliance er - siger han til flaskeposten.nu - at der er truffet beslutninger internt i partiet, der gør at han ikke længere kan se sig som en del af Liberal Alliance. Helt præcist hvilke beslutninger, der fik ham til at udfylde udmeldelsesblanketten, vil han ikke løfte sløret for.

- For nogen helliger målet midlet, og der er jeg af en anden opfattelse. De ting, der vedrører de interne linjer i et parti, bør dog forblive interne, siger han.

Foreløbig er Vajhøj menigt medlem, men han vil gerne have en mere aktiv rolle i Venstre.

– Der skal ikke herske nogle tvivl om, at jeg gerne stiller op til kommunalvalget i 2021, men det er og bliver jo Venstres medlemmer, der afgør, hvem de vil have på listen. Det skal jeg gøre mig fortjent til hos dem, så det må jeg ud og arbejde lidt for, siger han til flaskeposten.nu.

Privat er Michael Vajhøj bosiddende i Hjørring sammen med hustruen Maria, og arbejder til dagligt som bankrådgiver i Jyske Bank i Hirtshals.