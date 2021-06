Fornuftens triumf: At vi nu har fået en slutdato er langt fra kun politikernes fortjeneste

Muligvis bliver restlageret sat på tilbud, men rift om dem vil der ikke være.

På mandag ophæves den mest synlige corona-restiktion, og mundbind vil igen være en sjældenhed. Ingen vil savne dem, men alle vil huske dem.

De fleste øvrige restriktioner forsvinder i løbet af sommeren, og endelig er der kommet et bud på en slutdato: Holder planen og håbet er det slut med danske restriktioner 1. oktober.

Det er en tidshorisont, der er til at leve med og i, og er ubetinget det vigtigste resultat af endnu en omgang natlige forhandlinger på Christiansborg.

Positivt er det også, at næsten alle partier er med i aftalen om genåbningen - eneste undtagelse var Nye Borgerlige, der igen foretrak at surmule.

Alle andre partier fik trods alt en del af deres ønsker opfyldt, og det er en del af forklaringen på, at det ikke er hele tidsplanen, der forekommer lige fornuftig.

For blå blok og SF var det vigtigt, at der kunne komme flere mennesker på tribunerne til de tre kommende EM-kampe i Parken. 10.000 ekstra billetter per kamp lød den glade udmelding, men det var før nogen havde snakket med DBU. Til åbningskampen lørdag mod Finland kommer der nemlig ikke ekstra billetter til salg, for så længe der er et afstandskrav på en meter er der ikke plads i Parken til flere end der oprindeligt er solgt billetter til. Skal der flere ind til de to sidste kamp skal afstandskravet ophæves, og det kommer ikke til at ske uden diskussion. For hvor er det fornuften i, at fodboldtilskuere godt kan stå tæt, mens koncertgæster ikke må?

Tværtimod er koncerter og enhver anden form for udendørskultur underlagt strammere regler end resten af samfundet. Det udendørs forsamlingsforbud ophæves allerede fredag, men med en markant undtagelse. Sætter man strøm til en guitar og opkræver entre er det pludselig en begivenhed, der er underlagt komplicerede restriktioner og højest må overværes af 2000 mennesker, der skal stå pænt i deres tildelte sektioner. Nogen videre overraskelse er det desværre ikke, kultur har ikke været stået på toppen af ønskesedlen hos noget parti på noget tidspunkt under corona-tiden.

Men heldigvis er det bare et spørgsmål om tid, og at vi nu kan se frem til et efterår uden restriktioner skyldes altovervejende en ting: At vi faktisk er et ganske fornuftigt folk. der har større tiltro til videnskab end youtube.

Når restriktionerne kan ophæves 1. oktober - inklusive fremvisning af det kontroversielle coronapas - er årsagen, at et overvældende stort flertal af befolkningen til den tid vil være vaccineret. Vi har snakket om flok-immunitet i lang tid, men nu er den indenfor rækkevidde. Til efteråret vi vil være et af de lande, hvor flest er blevet stukket - data fra det såkaldte HOPE-projekt, der har kørt under hele corona, fortæller at andelen der enten har taget imod en vaccine eller ønsker at blive vaccineret ligger omkring 93-95 procent.

Det skyldes ikke, at vi er blevet en flok får, der blindt trasker i den retning, den store hyrde anviser, men derimod at vi faktisk tænker, og som samfund også har tillid til hinanden og til institutionerne.

Ikke en blind tillid - vi ved godt, at myndigheder laver fejl, politikerne tager ind i mellem direkte dumme beslutninger - men på det overordnede plan er der tillid til gennemsigtigheden i samfundet. Derfor er der kun få, der tror på skøre teorier som chips i vaccinen eller at corona i virkeligheden er elitens plan om at overtage det totale verdensherredømme.

Skal vi fejre noget 1. oktober bør det være fornuften.

.